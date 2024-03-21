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Сирський обговорив головні потреби ЗСУ з головою військового комітету НАТО

Четвер 21 березня 2024 15:26
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Сирський обговорив головні потреби ЗСУ з головою військового комітету НАТО Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та голова військового комітету НАТО Роб Бауер (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Іван Носальський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський провів зустріч із головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Однією з тем стали головні потреби українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирського у Facebook.

Сирський розповів, що поінформував Бауера про ситуацію на полі бою.

"Обговорили головні потреби сил оборони України. Ключові пріоритети - боєприпаси та протиповітряна оборона", - додав генерал.

Він зазначив, що подякував колегам з НАТО за всебічну та послідовну підтримку України.

Після зустрічі учасники вшанували біля Стіни пам'яті воїнів, які загинули за Україну.

Боєприпаси для України

Зазначимо, однією з головних потреб українських захисників зараз є артилерійські снаряди. Їх брак спричинив втрату кількох населених пунктів з початку 2024 року, зокрема Авдіївки.

Минулого місяця президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла поза Євросоюзом 800 тисяч снарядів, які можна передати Україні. Для цього потрібне фінансування.

Низка країн Заходу вже виділила гроші на таку ініціативу. Як розповів учора, 20 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, перші снаряди у рамках чеської ініціативи наша країна отримає у квітні.

Сьогодні, 21 березня, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна допоможе доставити в Україну снаряди, які були куплені в рамках ініціативи Чехії.

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