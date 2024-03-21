Сирський обговорив головні потреби ЗСУ з головою військового комітету НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сирського у Facebook .

Після зустрічі учасники вшанували біля Стіни пам'яті воїнів, які загинули за Україну.

Він зазначив, що подякував колегам з НАТО за всебічну та послідовну підтримку України.

Сирський розповів, що поінформував Бауера про ситуацію на полі бою.

Боєприпаси для України

Зазначимо, однією з головних потреб українських захисників зараз є артилерійські снаряди. Їх брак спричинив втрату кількох населених пунктів з початку 2024 року, зокрема Авдіївки.

Минулого місяця президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла поза Євросоюзом 800 тисяч снарядів, які можна передати Україні. Для цього потрібне фінансування.

Низка країн Заходу вже виділила гроші на таку ініціативу. Як розповів учора, 20 березня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, перші снаряди у рамках чеської ініціативи наша країна отримає у квітні.

Сьогодні, 21 березня, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна допоможе доставити в Україну снаряди, які були куплені в рамках ініціативи Чехії.

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