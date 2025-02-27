Сировина для броні в танках: Мартинов звинуватив експартнера Боголюбова у допомозі РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мартинова у Facebook .

"Новий епізод злочинної діяльності мого «не партнера» Боголюбова: у 2021-2023 роках продукція грузинського заводу феросплавів Боголюбова забезпечувала суттєву частку потреб РФ. Так, Грузія покривала від 38% до 51% (!) загальних потреб РФ - з них майже половину закривала Georgian Manganese LLC Боголюбова", - написав Мартинов.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що грузинський бізнес Геннадія Боголюбова продовжив співпрацю з РФ після повномасштабного вторгнення.

Геннадій Боголюбов, проти якого РНБО нещодавно ввела санкції, чи афілійовані з ним особи наразі не коментували оприлюднену інформацію.