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Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

Новости » Общество     23.11.2019 - 09:08
Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий
Иллюстративное фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Ожидаются порывы ветра до 25 м/с

Сегодня, 23 ноября, в Украине ожидается ухудшение погодным условий, в частности, сильные порывы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным синоптиков из Укргидрометцентра, сегодня в восточных и южных областях стоит ожидать порывы ветра до 15-20 м/с. На Приазовье сегодня прогнозируют сильные порывы ветра до 25 м/сек.

На остальной территории страны ухудшение погодным условиям не ожидается.

Напомним, в пятницу, 22 ноября, в Запорожской области из-за штормовой погоды затопило базы отдыха в Кирилловке. В воде оказались почти 40 баз отдыха. Двух охранников базы отдыха на Федотовой косе пришлось эвакуировать.

Также РБК-Украина писало, что из-за шторма в Азовском море спасателям пришлось эвакуировать с острова Бирючий более 10 человек. Из-за подтопления Кирилловки остров Бирючий остался отрезанным от суши, так как песчаная дорога была затоплена.

Кроме того, в Украине на 23 ноября объявили штормовое предупреждение. В Приазовье прогнозируют порывы до 25 м/с, а в восточных и южных областях стоит ожидать сильного ветра до 15-20 м/сек.

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