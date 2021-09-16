Синоптик оценил, насколько загрязнен воздух в Киеве

Ситуация с загрязнением в Киеве постепенно может ухудшаться. Причиной тому могут быть как и природные явления, и выбросы промышленных вредных веществ в атмосферу.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"Конечно, качество воздуха может ухудшаться. Это связано как с погодными причинами, так и с некоторыми другими, например, выбросы загрязняющих веществ автотранспортом", - рассказал Кульбида.

По словам синоптика, уровень загрязнения столичного воздуха меняется каждый день, специалисты контролируют наличие пыли в атмосфере города, но по другим регионам такой информации нет.

"Пыль у нас ниже предельно допустимых концентраций, диоксид серы вообще ниже раз в 10-20, оксид углерода также не достигает критических отметок. А вот в отношении диоксида азота, а это элемент, связанный с автотранспортом, здесь есть превышение в 4 раза предельно допустимых среднесуточных концентраций", - пояснил Кульбида.

Синоптик отметил, что выбросы от автотранспорта являются крупнейшим загрязняющим элементом и формальдегид, который местами достигает критических отметок, а где-то превышает их до 2-3 раз.

"Но, если проанализировать это все, то ситуация с воздухом в Киеве вполне нормальная", - резюмировал директор Укргидрометцентра.