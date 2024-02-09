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Синоптик дала прогноз на сьогодні та розповіла, коли буде тепло найближчим часом

Україна, П'ятниця 09 лютого 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні та розповіла, коли буде тепло найближчим часом Фото: синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 9 лютого, в Україні очікується мокрий сніг, часом з дощем, які стануть наслідком похолодання. Правда, "мінуси" дадуть про себе знати не у всіх регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Протягом дня 9 лютого від -3...+3, у центральних областях +3...+6 градусів, у південній частині, на Закарпатті та в Чернівецькій області +9...+15 градусів", - розповіла вона.

Крім того, за даними синоптика, переважатиме завтра в Україні волога, з опадами, погода, окрім південних областей та Криму, там без істотних опадів.

"У Києві 9 лютого буде холодно. Вдень близько 0. Часом випадатиме сніг та мокрий сніг. На дорогах желедиця", - попередила Діденко.

Зазначимо, синоптики попереджали, що погода у Києві 9 лютого зіпсується.

Коли буде тепло в Україні

Синоптик Діденко назвала і найближчі теплі дні, а семе 11, 12 та 13 лютого очікується +8...+14 градусів.

"Найближче відчутне похолодання потім - з 15 лютого, вночі до -1-5 градусів, вдень близько 0", - каже вона.

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