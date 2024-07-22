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Син соратника Джордана власноруч вивів "Мемфіс" у фінал Літньої ліги НБА: відео

Лас-Вегас, Понеділок 22 липня 2024 11:35
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Син соратника Джордана власноруч вивів "Мемфіс" у фінал Літньої ліги НБА: відео Фото: Скотті Піппен-молодший націлився на повноцінний сезон за "Мемфіс" (nba.com)
Автор: Антон Федорців

Плеймейкер "Мемфіс Гріззліс" Скотті Піппен-молодший оформив тріпл-дабл у півфіналі міжсезонного товариського турніру проти "Лос-Анджелес Кліпперс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

23-річний американець став головним героєм "Гріззліс". Теннессійці здобули перемогу над "Кліпперс" із мінімальною перевагою (99:98).

Піппен-молодший провів на паркеті 33 хвилини. За відведений час він набрав 23 очки, зробив 10 підбирань і віддав 10 передач. Оборонець реалізував п'ять з 15-ти кидків із гри, а також був точним на лінії штрафних кидків (10/10).

Стараннями Піппена-молодшого "Мемфіс" пробився у фінал. Там суперником "Гріззліс" буде "Маямі". Матч відбудеться в ніч проти вівторка, 23 липня.

Хто такий Скотті Піппен-молодший

Уродженець Портленда, на студентському рівні виступав за Вандербільтський університет. На драфті НБА-2022 не був обраний жодною з команд.

Влітку того ж року підписав двосторонній контракт із "Лейкерс". Переважно захищав кольори фарм-клубу "Саут-Бей". У січні цьогоріч уклав угоду з "Гріззліс". Встиг зіграти 21 матч до завершення сезону. Середні цифри – 12.9 очок, 3.2 підбирання, 4.7 передачі та 1.7 перехоплення за 25 хвилин у грі.

Син члена Залу слави баскетболу Скотті Піппена, який завоював 6 чемпіонських перснів у складі "Чикаго" часів Майкла Джордана. Мати – світська левиця Ларса Піппен.

До слова, українець Скапінцев допоміг "Нікс" перемогти "Атланту" в Літній лізі НБА.

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