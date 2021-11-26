Симптомы "на память". Что такое постковидный синдром и кому он грозит

Справка о выздоровлении от коронавируса не означает, что человек полностью здоров. После болезни возможно длительное восстановление, поскольку "ковид" поражает ряд органов и оставляет "на память" несколько неприятных симптомов. Что такое постковидный синдром, можно ли его избежать и как лечить – ниже в материале РБК-Украина.

Нервозность, плохой сон, странная усталость и учащенное сердцебиение после пройденных ста метров. Это состояние хорошо знакомо Максиму. Недавно он перенес COVID-19, и уже как две недели получил отрицательный тест. Но парень продолжает испытывать дискомфорт. Врачи говорят, что это постковидный синдром.

Его симптомы возникают как во время, так и после болезни, объясняет заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак. Возможно поражение дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной системы, могут быть и психологические последствия.

"Постковидный синдром дает специфическую клинику уже после выписки. Эта клиника является долговременной и нуждается в помощи не одного специалиста, а целого ряда", – отметила она.

Синдром развивается в течение трех месяцев после инфицирования коронавирусом, а симптомы проявляются не менее двух месяцев. Глава бюро ВОЗ в Украине, доктор Ярно Хабихт назвал самые распространенные из них:

утомляемость

одышка

когнитивная дисфункция

изменение обоняния/вкусовых ощущений

кашель

подавленное состояние

нарушение памяти

головная боль

плохое самочувствие после физической нагрузки

нарушение сна, тахикардия.

После "ковида" есть риск получить ряд других симптомов (Фото: Hristo Rusev/Getty Images)

Одышка, запахи, агрессия

"Через месяц после выздоровления я начала ощущать странный дискомфорт в груди. Сердце начало чаще болеть, задыхалась. Я думала – просто стресс, но боль никуда не исчезала", – говорит Марина, она также столкнулась с этой проблемой.

Постковидный синдром чаще всего проявляется в патологиях со стороны именно дыхательной системы, пояснил профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НМУ им. Богомольца Сергей Дубров. Особенно это касается людей, которые тяжело переносили COVID-19. Также нередки случаи проблем с сердечно-сосудистой системой.

"У людей, переболевших "ковидом", может развиваться миокардит. Такой процент – от 7 до 25. И миокардит не сразу удается заподозрить. Только после МРТ сердца или эхокардиографии находят эти изменения", – отметил он.

Виктория, которая также переболела "ковидом", говорит, что даже через год после выздоровления ощущения вкуса и запаха полностью не восстановились. "Сейчас чаще всего я ощущаю вкусовые и обонятельные "галлюцинации". Например, привычный запах пота пахнет мне луком. "Кока-кола" вообще как крашеная вода с запахом лекарств. Кофе иногда имеет запах молочных продуктов, а молочные продукты пахнут известью, которой белят деревья", – рассказывает девушка.

Ее проблема – это тоже симптом постковидного синдрома, который может длиться месяцами. Речь идет о нарушении вкуса и запаха, памяти, когнитивных свойств, уточнил профессор Дубров.

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться переболевшие "ковидом" – нервозность и агрессия. "Я был спокоен, если не вывести, а сейчас "завожусь" с полуоборота. Сначала спал плохо, это две недели длилось, потом отпустило", – говорит Дмитрий. Он, как и предыдущие наши собеседники, имел проблемы с запахом и вкусом, а также дискомфорт из-за одышки после выздоровления от COVID-19. Но парень столкнулся еще и с повышенной нервозностью.

Американский иммунолог Умид Шарапов в интервью РБК-Украина рассказал, что немотивированная агрессия – это как раз одно из последствий болезни. "Вот недавно один таксист мне рассказывал, что он с женой в легкой форме переболел, но у них появились приступы паники, беспокойства, бессонницы и так далее. Как вы думаете, это на качество жизни их влияет? Он сказал "очень". Постоянные скандалы, обращения к врачам, а это очень дорого", – отметил он.

Шарапов также добавил, что к симптомам может относиться выпадение волос у женщин и мужчин в раннем возрасте и даже болезненность в суставах и мышцах.

Впрочем, как объяснил доктор Ярно Хабихт, карантинные ограничения как постоянные факторы стресса также могут влиять на психическое здоровье людей.

Глава бюро ВОЗ в Украине Ярно Хабихт (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Факторы, связанные с более высоким риском психических расстройств из-за карантина:

молодой возраст

женский пол

жизнь без партнера

наличие физических заболеваний

низкий уровень образования

низкий доход или безработица

занятость в сфере здравоохранения, системе ухода.

Кроме того, недавно ученые из Германии провели масштабное исследование, посвященное постковидному синдрому у детей и подростков, которое опубликовано medrxiv. В отличие от взрослых, у них чаще всего возникают проблемы с психическим здоровьем. У детей с 5 до 17 лет после COVID-19 часто наблюдали устойчивую усталость, тревожность и депрессию, головную боль и боль в животе, а также соматические расстройства.

Воздействие на мозг

"Я переболела "ковидом" и потом месяц находилась на больничном, поэтому проблемы с памятью заметила уже, когда начала работать. Это до сих пор продолжается, я забываю какие-то факты из своей жизни, события. Иногда забываю, что я общалась с кем-то в Интернете или что пообещала что-то сделать", – рассказала Виктория.

Исследователи из Калифорнийского Национального исследовательского центра установили, что вирус может легко проникать в клетки мозга. Результат: длительные неврологические симптомы – проблемы с мышлением и памятью.

Вирус непосредственно поражает нейроны мозга, потенциально давая ответ на то, почему некоторые люди страдают от целого ряда симптомов еще долго после выздоровления, уточнили авторы исследования. Поскольку иммунитет не борется с коронавирусом в мозге, это затрудняет лечение.

Кто в зоне риска

В ВОЗ говорят, что чаще всего симптомы наблюдаются у женщин и молодых людей. Но с этим синдромом может столкнуться любой человек, который выздоровел от COVID-19.

При этом статистики по постковидному синдрому в Украине нет, отметил профессор Сергей Дубров. По разным данным, с этим сталкиваются от 15% и 40% людей, уточнил эксперт. Более точные цифры неизвестны, поскольку пациенты могут не обращаться к врачу уже после выздоровления от "ковида".

Jama Network ранее опубликовал обзор 57 исследований постковидного синдрома. В нем сказано, что более чем у половины из более 250,3 тысяч переболевших пациентов симптомы оставались через месяц после болезни. И даже через полгода 54% из них еще испытывали хотя бы один симптом.

В ВОЗ отмечают, что вакцинация от коронавируса является одним из главных инструментов, чтобы справиться с пандемией. "Наибольший риск заражения есть среди непривитых людей. Люди, инфицированные вариантом Delta, включая полностью вакцинированных людей, могут передавать вирус другим", – сообщил глава украинского отделения ВОЗ в комментарии изданию.

Вместе с тем, он отметил, что постковидное состояние пока что не было связано с одним вариантом COVID-19. То есть он не видоизменяется в зависимости от нового штамма коронавируса. Кроме того, по словам профессора Дуброва, вероятность возникновения постковидного синдрома не зависит от тяжести течения болезни.

"Даже после легкого течения может быть постковидный синдром", – уточнил он.

Возникновение постковидного синдрома не зависит от тяжести течения болезни (Фото: Mario Tama/Getty Images)

Реабилитация

В Минздраве сейчас создана рабочая группа, которая сформировала протокол оказания реабилитационной помощи пациентам с COVID-19, говорит Ирина Микичак. Из-за того, что синдром может поражать ряд систем, он не может быть в одном пакете программы медицинских гарантий.

"Большое количество терапевтических отделений в пределах терапевтического пакета оказывают такую специфическую помощь постковидным пациентам. К этому приобщаются учреждения реабилитационной помощи, санатории. Сегодня эта патология лечится в каждом учреждении здравоохранения", – отметила она. Такие заведения есть в Виннице, Ужгороде, Константиновке, Одессе, уточнила заместитель министра.

Сергей Дубров также отметил, что четких алгоритмов, как лечат этот синдром, нет. Это зависит от проявлений заболевания. Впрочем, есть общие методы: соблюдение режима отдыха, прогулки, избежание за полтора часа до сна экранов гаджетов.