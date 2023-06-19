У Сімферополі вибухнула автівка із запорізьким гауляйтером (фото)

У Сімферополі підірвалася автівка з так званим "помічником віце-прем'єра" Запорізької області Володимиром Єпіфановим. Разом з ним у машині перебував "секретар" гауляйтера та "охоронець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

"У Сімферополі вибухнув автомобіль із "помічником віце-прем'єра" Запорізької області. Чиновник, а також його секретар та охоронець зазнали сильних опіків", - пише Telegram-канал Baza.

Як відомо, інцидент стався на Євпаторійському шосе в тимчасово окупованому Сімферополі о четвертій годині ранку.

Єпіфанов їхав за кермом "Ленд Крузера", коли раптом вибухнув газовий балон, встановлений на машині. Після цього гауляйтер уже не зміг впоратися з керуванням, і авто зупинилося лише наїхавши на перешкоду.

Крім Єпіфанова, в салоні було ще дві особи: його "секретар" та "охоронець".

Усі троє чоловіків через вибух отримали 30-відсоткові опіки голови, тулуба та рук (охоронцю також обпалило ліву ногу), після аварії їх госпіталізували.

Причина вибуху автівки не повідомляється. Але, за словами Єпіфанова, за день до цього газовий балон перевіряли на СТО у Сімферополі.

Підриви на окупованих територіях трапляються часто

Варто зазначити, що час від часу окупанти повідомляють на підриви своїх прихвоснів. Як от нещодавно в захопленому росіянами Мелітополі намагалися ліквідувати чергового гауляйтера. Внаслідок підриву вибухівки він отримав травми та був госпіталізований.

Як повідомляв в інтерв'ю РБК-Україна голова Запорізької ОВА Юрій Малашко окупанти бояться контрнаступу ЗСУ. З чим і пов'язана їх хаотична "евакуація", вивіз документів, награбованого майна та обладнання до Росії чи Криму.

Також як самі російські військові, так і зрадники, які їм допомагають очолювати окупаційний режим, бояться спротиву місцевого населення і партизанів, а тому посилюють перевірки на блокпостах і репресії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.