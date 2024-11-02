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Силовий данк оборонця "Денвера" переріс у сутичку з приниженим опонентом: момент дня в НБА

Міннеаполіс, Субота 02 листопада 2024 11:27
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Силовий данк оборонця "Денвера" переріс у сутичку з приниженим опонентом: момент дня в НБА Фото: Крістіан Браун трохи перестарався зі святкуванням (sports.yahoo.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Денвер Наггетс" Крістіан Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Молодий американець підкорив епізодом у фінальній чверті протистояння з "Міннесотою". Він сміливо пішов атакувати кошик і в домінантному стилі поклав згори, протиснувши Гобера. Бурхливе святкування переросло в штовханину з центровим "Тімбервулвз".

Утім, останнє слово було за Гобером і компанією. "Міннесота" зуміла вирвати домашню перемогу (119:116) та обійшла "Денвер" у турнірній таблиці Західної конференції. Результати команд дзеркальні: "Наггетс" мають 2 перемоги та 3 поразки, а представники Штату десяти тисячі озер – 3 перемоги, 2 поразки.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "Денвера" Арон Гордон. Він набрав 31 очко, зробив 11 підбирань і віддав 2 передачі. Натомість Браун додав у скарбничку "Наггетс" ще 14 пунктів.

Хто такий Крістіан Браун

Уродженець штату Канзас, виступав за місцевих "Джейгокс" на студентському рівні. На драфті НБА-2022 обраний "Денвером" під 21-м номером.

У складі "Канзаса" тріумфував у Національній асоціації студентського спорту (NCAA). Розпочав третій сезон на професіональному рівні. У дебютний рік став чемпіоном НБА з "Наггетс" і повторив досягнення Білла Расселла, Генрі Біббі, Меджика Джонсона та Біллі Томпсона. Вони теж стали чемпіонами двох асоціацій два роки поспіль.

Брат Брауна – Паркер – захищав кольори "Канзас Джейгокс" у сезоні 2023/24. Родина матері була введена до Залу спортивної слави Міссурі. Сам Браун запустив лінійку одягу THE CB2 Collection взимку 2022-го.

До слова, раніше підготували анонс головних спортивних подій суботи та неділі.

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