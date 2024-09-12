Сили безпілотних систем показали відео знищення новітньої системи мінування РФ біля річки Сейм

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили безпілотних систем.

Як розповіли у відомстві, операцію проводили оператори 413 окремого батальйону БпС "Рейд" СБС у взаємодії зі зведеним загоном БпС 78 ОДШП "Джміль".

Знищення російської техніки відбулося в районі понтонної переправи противника на річці Сейм знищили рідкісну новітню систему дистанційного мінування "Землеробство".

Російська система дистанційного мінування "Землеробство" (рос. "Земледелие") - це система для автоматичного дистанційного мінування територій. Вона може встановлювати великі мінні поля на відстані за допомогою реактивних снарядів, що містять міни різних типів (протипіхотні, протитанкові). Система працює на базі реактивних установок і може бути інтегрована з іншими артилерійськими системами.

"Землеробство" дозволяє мінувати ділянки в режимі реального часу на значних відстанях, що робить її ефективним засобом для уповільнення або блокування наступальних дій противника

Наступ ЗСУ у Курській області

Понад місяць українські військові проводять наступальну операцію у Курській області. за цей період вони взяли під свій контроль близько 100 населених пунктів та захопити в полон близько 600 окупантів.

Нещодавно кілька підрозділів ССО у Курській області показали, як завдають ударів по російській логістиці.

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