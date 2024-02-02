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У січні ТЕС ДТЕК наростили відпуск електроенергії на 12%

П'ятниця 02 лютого 2024 16:09
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У січні ТЕС ДТЕК наростили відпуск електроенергії на 12% Фото: у січні ТЕС ДТЕК наростили відпуск електроенергії на 12% (wikipedia)
Автор: Сергей Новиков

Для підтримки української енергосистеми у січні ТЕС ДТЕК Енерго наростили відпуск електроенергії на 12%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, в розпал опалювального сезону маневрові потужності "ДТЕК Енерго" продовжують підтримувати надійність української енергосистеми, особливо в піки споживань.

За минулий місяць ТЕС ДТЕК Енерго відпустили майже 1,5 млрд кВт-год електроенергії. Це на 12% більше, ніж у січні 2023 року та еквівалентно середньому енергоспоживанню близько півмільйона родин протягом року.

"Попри регулярні і систематичні атаки ворога на одну з наших прифронтових електростанцій, енергетики продовжують робити все можливе для підтримання надійної роботи теплової генерації та енергосистеми. За підсумками минулого року нашим теплоелектростанціям вдалося згенерувати в мережу 15,2 млрд кВт-год електроенергії", - сказав генеральний директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

Він додав, що в рамках щорічної ремонтної кампанії ДТЕК відремонтував 25 енергоблоків ТЕС, а ще 9 відновив після обстрілів.

Напередодні в компанії повідомили, що імпортували з Польщі 226 тис. тонн із запланованих 367 тис. тонн вугілля для проходження опалювального сезону.

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