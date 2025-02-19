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Сибіга: ніхто не може змусити Україну здатися, ми будемо відстоювати право на існування

Середа 19 лютого 2025 18:48
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Сибіга: ніхто не може змусити Україну здатися, ми будемо відстоювати право на існування Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ніхто не може змусити Україну здатися. Країна та її народ відстоюватимуть право на своє існування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу у соцмережі Х.

Сибіга зазначив, що Україна витримала найжахливішу військову атаку в новітній історії Європи та три роки тотальної війни.

"Український народ та його президент відмовилися піддатися тиску Путіна. Ніхто не може змусити Україну здатися. Ми будемо відстоювати своє право на існування", - наголосив міністр.

Варто зазначити, що пост Сибіги з'явився невдовзі після чергових жорстких заяв американського лідера Дональда Трампа на адресу президента України Володимира Зеленського.

Трамп зробив жорстку заяву з погрозами Зеленському

Президент США Дональд Трамп висловив незадоволення тим, що в Україні не проводять президентські вибори під час війни. Американський лідер назвав президента Володимира Зеленського "диктатором без виборів".

"Подумайте тільки, скромний успішний комік Володимир Зеленський умовив Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яку ніколи не потрібно було починати, але яку він, без США і "Трампа", ніколи не зможе залагодити", - написав він у соцмережі Truth Social.

Американський лідер стверджує, що США нібито витратили на допомогу Україні на 200 млрд доларів більше, ніж Європа. І гроші Європи "були захищені гарантіями", а США "нічого не отримають назад".

"На додачу до всього, Зеленський визнає, що половина грошей, які ми йому послали, "пропала". Він відмовляється від виборів, займає дуже низькі позиції в українських опитуваннях, і єдине, що в нього добре виходить, - це грати з Байденом (46-м президентом США Джо Байденом - ред.) "як на скрипці". Диктатор без виборів, Зеленський повинен діяти швидко, інакше в нього не залишиться країни", - зазначив президент США.

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