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Швейцарська скеля стане найбезпечнішим сейфом Європи: подробиці

Швейцарія, Неділя 27 липня 2025 06:56
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Швейцарська скеля стане найбезпечнішим сейфом Європи: подробиці Ілюстративне фото: збереження грошей (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

У швейцарських Альпах стартує будівництво унікального сховища для супербагатих - Brünig Mega Safe. У глибині скелі з'являться підземні печери для зберігання золота, антикварних авто, вина та мистецтва за пів мільйона франків кожна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання SRF.

У гірському масиві Брюніг, поблизу містечка Лунгерн у швейцарському кантоні Обвальден, розпочинається будівництво підземного комплексу Brünig Mega Safe - сховища нового покоління для зберігання предметів розкоші: антикварних авто, золота, витворів мистецтва, вин та інших цінностей.

Ініціатором проєкту є 68-річний підприємець Томас Гассер. Він вже отримав дозвіл на будівництво і планує розпочати перші роботи вже восени.

Brünig Mega Safe AG інвестувала мільйони у дозвільні процедури.

При цьому завершення будівництва заплановане на 2027 рік.

Згідно проєкту, у скелі буде вирито систему тунелів розміром 200×300 метрів. Комплекс буде розташовано у стабільній породі - квінтнерському вапняку, який, за словами Гассера, має високий рівень безпеки та практично не піддається обвалам.

Всередині будуть камери суворого режиму з постійною температурою +13°C, незалежно від пори року.

Вартість однієї печери площею 20 м² становитиме приблизно пів мільйона швейцарських франків. Всього планується облаштувати від 20 до 25 печер.

Наразі жоден із "сейфів" не продано, адже компанія ретельно перевіряє походження коштів. Запити було отримано з Німеччини, Швеції, ОАЕ та Швейцарії.

"Ми хочемо чітко знати, звідки надходять гроші. За останні два роки нам довелося відхилити дві чи три заявки, бо цього не було", – каже Томас Гассер.

До речі, власники сховищ не зможуть зберігати у них наркотики чи вибухівку - лише легальні цінності.

"Запити вже отримано. Одна людина хоче зберігати в горі 20 автомобілів, інша - 100 000 пляшок вина. І навіть був запит щодо зберігання хімічних речовин", - каже ініціатор ідеї супер-сейфу в горах.

Якщо все піде за планом, масив Брюніг перетвориться на одне з найбезпечніших місць у Європі для зберігання багатства.

Нагадаємо, банківська таємниця в Україні може зазнати суттєвих змін, так як Міністерство фінансів пропонує надати податківцям прямий доступ до рахунків українців. У відомстві вважають це необхідним кроком для ефективнішої боротьби з ухиленням від податків.

Детальніше про банківську таємницю читайте в матеріалі РБК-Україна "Банківська таємниця. Хто та чому може отримати інформацію про рахунки українців".

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