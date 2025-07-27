Швейцарська скеля стане найбезпечнішим сейфом Європи: подробиці

У гірському масиві Брюніг, поблизу містечка Лунгерн у швейцарському кантоні Обвальден, розпочинається будівництво підземного комплексу Brünig Mega Safe - сховища нового покоління для зберігання предметів розкоші: антикварних авто, золота, витворів мистецтва, вин та інших цінностей.

Ініціатором проєкту є 68-річний підприємець Томас Гассер. Він вже отримав дозвіл на будівництво і планує розпочати перші роботи вже восени.

Brünig Mega Safe AG інвестувала мільйони у дозвільні процедури.

При цьому завершення будівництва заплановане на 2027 рік.

Згідно проєкту, у скелі буде вирито систему тунелів розміром 200×300 метрів. Комплекс буде розташовано у стабільній породі - квінтнерському вапняку, який, за словами Гассера, має високий рівень безпеки та практично не піддається обвалам.

Всередині будуть камери суворого режиму з постійною температурою +13°C, незалежно від пори року.

Вартість однієї печери площею 20 м² становитиме приблизно пів мільйона швейцарських франків. Всього планується облаштувати від 20 до 25 печер.

Наразі жоден із "сейфів" не продано, адже компанія ретельно перевіряє походження коштів. Запити було отримано з Німеччини, Швеції, ОАЕ та Швейцарії.

"Ми хочемо чітко знати, звідки надходять гроші. За останні два роки нам довелося відхилити дві чи три заявки, бо цього не було", – каже Томас Гассер.

До речі, власники сховищ не зможуть зберігати у них наркотики чи вибухівку - лише легальні цінності.

"Запити вже отримано. Одна людина хоче зберігати в горі 20 автомобілів, інша - 100 000 пляшок вина. І навіть був запит щодо зберігання хімічних речовин", - каже ініціатор ідеї супер-сейфу в горах.

Якщо все піде за планом, масив Брюніг перетвориться на одне з найбезпечніших місць у Європі для зберігання багатства.