ua ru
Ср, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Швейцарії з'ясували, як їхня бронетехніка потрапила на фронт в Україні

Новость на русском →
Середа 21 червня 2023 19:26
У Швейцарії з'ясували, як їхня бронетехніка потрапила на фронт в Україні Фото: у Швейцарії з'ясували, як їхня бронетехніка потрапила на фронт в Україні (flickr by 270862)
Автор: Іван Носальський

Бронеавтомобілі швейцарського виробництва Eagle I опинилися на фронті в Україні, оскільки їх надав колишній директор німецької компанії.

Про це свідчать результати розслідування Мінекономіки Швейцарії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SwissInfo.

Як з'ясувалося, бронеавтомобілі, які помітили в Україні, були частиною партії з 36 одиниць, проданих Данії у 1990-х роках. Вже в 2013 році 27 машин перейшли до німецької компанії, постачання схвалила швейцарська влада.

У 2018 році колишній управляючий директор фірми викупив ці машини. Міністерство оборони Німеччини дозволило йому передати їх Україні після того, як з них було знято броню.

Швейцарія ухвалила, що колишній директор порушив правила реекспорту.

"Експорт військового майна зі Швейцарії цьому керуючому директору... більше не може бути схвалений, оскільки існує високий ризик його передачі небажаному кінцевому одержувачу", - сказано в повідомленні швейцарської влади.

Нейтралітет Швейцарії

Нагадаємо, що Швейцарія не надає Україні військової допомоги. Також вона забороняє іншим країнам передавати нашим військовим озброєння власного виробництва.

Але нещодавно верхня палата парламенту Швейцарії ухвалила поправку, яка дозволяє реекспорт Україні. Для остаточного дозволу передачі військової техніки ініціативу має підтримати нижня палата парламенту.

Наприкінці березня ЗМІ з'ясували, що на сході України в прифронтових районах було помічено бронеавтомобіль Eagle I, який виробляє швейцарська компанія Mowag.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Швейцарія Допомога Україні Військова техніка Військова допомога
NEWS
Останній бастіон. Чи готова РФ підірвати "Кримський титан": загрози та наслідки
Останній бастіон. Чи готова РФ підірвати "Кримський титан": загрози та наслідки
DAILY
Петро Котін про ЗАЕС: Після підриву Каховської ГЕС нічого не можна гарантувати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Петро Котін про ЗАЕС: Після підриву Каховської ГЕС нічого не можна гарантувати