У Швейцарії з'ясували, як їхня бронетехніка потрапила на фронт в Україні

Бронеавтомобілі швейцарського виробництва Eagle I опинилися на фронті в Україні, оскільки їх надав колишній директор німецької компанії.

Про це свідчать результати розслідування Мінекономіки Швейцарії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SwissInfo .

Як з'ясувалося, бронеавтомобілі, які помітили в Україні, були частиною партії з 36 одиниць, проданих Данії у 1990-х роках. Вже в 2013 році 27 машин перейшли до німецької компанії, постачання схвалила швейцарська влада.

У 2018 році колишній управляючий директор фірми викупив ці машини. Міністерство оборони Німеччини дозволило йому передати їх Україні після того, як з них було знято броню.

Швейцарія ухвалила, що колишній директор порушив правила реекспорту.

"Експорт військового майна зі Швейцарії цьому керуючому директору... більше не може бути схвалений, оскільки існує високий ризик його передачі небажаному кінцевому одержувачу", - сказано в повідомленні швейцарської влади.

Нейтралітет Швейцарії

Нагадаємо, що Швейцарія не надає Україні військової допомоги. Також вона забороняє іншим країнам передавати нашим військовим озброєння власного виробництва.

Але нещодавно верхня палата парламенту Швейцарії ухвалила поправку, яка дозволяє реекспорт Україні. Для остаточного дозволу передачі військової техніки ініціативу має підтримати нижня палата парламенту.

Наприкінці березня ЗМІ з'ясували, що на сході України в прифронтових районах було помічено бронеавтомобіль Eagle I, який виробляє швейцарська компанія Mowag.