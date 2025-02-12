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Швейцарія виділить Україні майже 1,6 мільярда євро на відбудову

Швейцарія, Середа 12 лютого 2025 16:30
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Швейцарія виділить Україні майже 1,6 мільярда євро на відбудову Фото: майже 1,6 млн євро спрямують на відновлення, реформи та сталий розвиток України (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Швейцарський уряд 12 лютого схвалив програму фінансової допомоги Україні. На відбудову та реформи українцям виділять 1,58 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Швейцарії.

Державна програма підтримки від Швейцарії розрахована на 2025-2028 роки. Зазначається, що 1,5 мільярда швейцарських франків (1,58 млрд євро) спрямують на відновлення, реформи та сталий розвиток України.

Ця програма стане початком великої федеральної підтримки відбудови України, розрахованої на наступних 12 років. Вона включає низку заходів із надання надзвичайної допомоги та встановлення справедливого миру.

"Програма спрямована на створення для українського народу фундаменту, на якому він зможе рухатися вперед у своєму житті", - зазначається на сайті уряду.

Серед пріоритетів програми - мир, захист цивільного населення та відновлення української економіки. Перші кошти підуть на підтримку приватного сектора та відновлювальні роботи у містах.

Особливу увагу приділятимуть сільському господарству та відновленню нормальної роботи медичних, освітніх, соціальних закладів. Частину фінансової підтримки направлять на роботи з розмінування та пошук зниклих безвісти.

У заяві швейцарського уряду наголошується, що головні сфери підтримки України залишаються незмінними від початку війни. Гуманітарна допомога, реформи, дипломатична підтримка миру та участь у процесі відновлення - це те, на що Швейцарія готова давати кошти українцям.

Затверджена сьогодні програма підтримки є першою частиною плану допомоги Україні на суму 5,3 млрд євро. Нагадаємо, у жовтні минулого року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Швейцарія має намір надати 5 млрд франків на післявоєнну відбудову до 2036 року.

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