Швейцарія виділить фінансування на ініціативу Grain From Ukraine

Президент Швейцарії Ален Берсе оголосив про виділення 3 млн франків (понад 3 млн євро) для ініціативи Grain From Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посольства Швейцарії в Україні у Twitter .

Під час саміту з продовольчої безпеки в Києві швейцарський лідер розповів, що Берн зробить свій внесок у допомогу постраждалим, перерахувавши фінансування на Grain From Ukraine.

Він додав, що внаслідок загарбницької війни, яку веде Російська Федерація близько 11 млн людей в Україні залежать від продовольчої допомоги.

During food security summit in Kyiv, President of Alain Berset announced that Switzerland would contribute towards helping those affected by transferring 3 million francs to the @WFP

As a result of RF war of aggression, around 11 million people in are dependent on food aid pic.twitter.com/tcb35JEl6j — Swiss Embassy Kyiv (@SwissUA) November 26, 2023

Grain From Ukraine

Гуманітарна продовольча програма, започаткована Україною в листопаді 2022 року. У межах програми збираються кошти на експорт зерна з України в найбідніші країни світу.

До програми долучилися понад 30 країн і міжнародних організацій.

25 листопада в Києві відбувся міжнародний саміт Grain from Ukraine, на ньому були присутні президенти України, Швейцарії та Латвії, а також прем'єр Литви.

Володимир Зеленський заявив, що за перший рік ініціативи Grain from Ukraine вдалося акумулювати 180 млн доларів.