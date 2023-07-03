Швейцарія виділила фінансову допомогу Україні. Її витратять на ремонт шкіл

Швейцарія виділила додатково понад 6 млн доларів для ремонту та реконструкції близько 30 шкіл в Україні. Це має забезпечити доступ майже 15 000 школярів до освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Федеральної ради Швейцарії .

"Російська військова агресія завдала серйозного удару по сфері освіти України. Тисячі шкіл по всій країні були пошкоджені або зруйновані, а багато вчителів втекли із зон війни, порушивши тим самим процес навчання мільйонів учнів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця допомога буде направлена для відновлення близько 30 шкіл у регіонах, які безпосередньо постраждали від бойових дій. Йдеться про Чернігів, Одесу та Полтаву.

Що передбачається під час ремонту

Проєкт передбачає встановлення безпечних багатоцільових класних кімнат для забезпечення безперервного навчання навіть під час повітряних тривог.

Відновлення та модернізація шкіл у містах забезпечить учням безпечне і відповідне середовище для очного навчання в класі.

Ця ініціатива не тільки зміцнить місцеві державні служби, а й зміцнить стійкість системи освіти в кризових ситуаціях. Продовження очного навчання також сприятиме інтеграції переміщених дітей та їхніх родин у приймаючі громади.

У Федеральній раді Швейцарії зазначили, що допомога школам України є частиною загального плану допомоги, який становить майже 156 млн доларів.

Допомога від Швейцарії

Нещодавно Швейцарія заявила, що допоможе Україні з розмінуванням територій, для цього країна передасть спеціальну дистанційно керовану машину і проведе навчання для фахівців.

Також уряд Швейцарії готовий надавати Україні довгострокову підтримку через повномасштабне вторгнення Росії. Зокрема, Берн має намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року.