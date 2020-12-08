Швейцария обеспокоена нарушениями Россией прав человека в Крыму

Фото: флаг Швейцарии (pixabay)

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова провела видеовстречу с госсекретарем Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Кристиной Марти. В ходе беседы они обсудили нарушения прав человека и милитаризацию Крыма Россией.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Марти заверила, что рассмотрит инициативу Украины по деоккупации Крыма, которую представила Джапарова.

"Первый замминистра иностранных дел Украины сообщила Кристине Марты о нарушении прав человека и милитаризации Крыма Российской Федерацией, ознакомила ее с приоритетными целями инициативы Крымская платформа и пригласила Швейцарию присоединиться к ее работе", - говорится в сообщении.

Госсекретарь Швейцарии подтвердила, что ее страна никогда не признает аннексию Крыма. Кристина Марти также выразила обеспокоенность нарушениями прав человека на полуострове.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Донбасс и Крым будут среди главных вопросов ОБСЕ под председательством Швеции. Кулеба также выступил за обеспечение мониторинга ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.