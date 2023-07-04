Швейцарія хоче приєднатися до європейської схеми протиповітряної оборони

Швейцарія хоче брати участь у європейській схемі протиповітряної оборони Sky Shield. Однак такий крок, на думку критиків, несумісний із давньою традицією нейтралітету Берна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр оборони Швейцарії Віола Амхерд має підписати декларацію про намір приєднатися до програми під час зустрічі зі своїми колегами з Австрії та Німеччини в п'ятницю, 7 липня.

"Швейцарія бажає взяти участь у європейській ініціативі "Небесний щит", і декларацію про наміри мають підписати в Берні", - повідомили в Міністерстві оборони країни.

Намір про приєднання до Sky Shield викликав стурбованість з боку швейцарського лобі нейтралітету.

"Це не відповідає суворо нейтральній Швейцарії", - сказав Вернер Гартенманн із лобістської групи Pro Schweiz.

За його словами, він занепокоєний тим, що цей крок зробить Швейцарію залежною у військовому відношенні від іноземних держав і НАТО і перетворить країну на мішень.

European Sky Shield

European Sky Shield - це загальна схема протиповітряної оборони, створена Німеччиною 2022 року для зміцнення європейської протиповітряної оборони, питання, яке стало більш гострим після вторгнення Росії в Україну.

До теперішнього часу близько 17 європейських країн, включно з Німеччиною, Великою Британією, Фінляндією та Швецією, підписали проєкт "Небесний щит".

Його мета - скоротити витрати країн за рахунок координації закупівель систем протиповітряної та протиракетної оборони, таких як ракетна система Patriot. Він також покликаний забезпечити співпрацю в галузі навчання, технічного обслуговування та логістики.

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