В Швейцарии вдвое сократят время карантина из-за угрозы подрыва экономики

Швейцария вдвое сократит время карантина до пяти дней, чтобы помочь справиться с волной коронавирусных инфекций. Также такое решение поможет экономике страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным властей страны, каждый день десятки тысяч людей заражаются "Омикроном". Такой показатель может привести к катастрофической ситуации с экономикой страны.

"Эпидемиологическая ситуация является критической и по-прежнему трудно поддается оценке", - говорится в заявлении правительства.

Чиновники опасаются, что волна может сокрушить систему здравоохранения. Власти заявили, что, хотя вариант "Омикрон" кажется менее опасным, они ожидают увеличения числа госпитализаций из-за очень большого числа инфекций, которое в среду, 12 января, выросло до 32 881 нового случая.