В Швейцарии произошло землетрясение. Толчки ощущались еще в одной стране

В Швейцарии, неподалеку от границы с Францией, зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 4,1 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на швейцарское издание SRF.

Известно, что землетрясение произошло незадолго до часу ночи примерно в 14 километрах на юго-запад от Порентруя. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 5,9 километра.

Предполагается, что подземные толчки ощущались на значительной территории Швейцарии.

Вместе с тем, землетрясение ощущали во Франции, из-за того что его эпицентр находился в 9 км от французского города Валантинье.

Отмечено, что в единичных случаях при землетрясении такой силы вблизи эпицентра возможны разрушения. Впрочем, о таких случаях пока не известно.

В местных СМИ сообщают, что спасатели уже получили ряд звонков от напуганных землетрясением граждан, в частности, с мест на расстоянии 100 километров от эпицентра землетрясения.