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Швеция вводит новые правила въезда для иностранцев

Стокгольм, Среда 03 февраля 2021 17:11
Швеция вводит новые правила въезда для иностранцев
Фото: Стефан Левен (flickr.com/photos/flickr-s)
Автор: Лера Полищук

Правительство Швеции вводит новые ограничения на поездки для иностранных туристов. Нововведение начнет действовать с 6 февраля.

Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, передает The Local.

Так, с субботы по прилету в Швецию необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус. Он должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы страны.

При этом граждане Швеции и иностранцы, которые проживают на территории королевства, будут освобождены от нового ограничения.

В настоящее время в Швеции действует запрет на несущественные поездки из большинства стран за пределами ЕС, а также из Дании и Норвегии.

Напомним, в Швеции рекомендовали гражданам воздержаться от несущественных поездок в страны за пределами ЕС. Рекомендация будет действовать по меньшей мере до 15 апреля.

Кроме того, ранее власти Швеции запретили въезд в страну из Норвегии из-за распространения в районе Осло так называемого "британского" штамма коронавируса.

Добавим, что Швеция закрыла границу для путешественников из Великобритании и Дании из-за новых штаммов коронавируса.

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