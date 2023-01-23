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Швеція передасть Україні обладнання для відновлення енергосистеми

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Стокгольм, Понеділок 23 січня 2023 18:19
Швеція передасть Україні обладнання для відновлення енергосистеми Фото: Швеція передасть Україні обладнання для відновлення енергосистеми (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Швеції дозволив держкомпанії Svenska kraftnät передати Україні обладнання, необхідне відновлення енергосистеми після російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Швеції.

"Компанія Svenska Kraftnät визначила матеріали, які вона могла б передати Україні і які стали б у нагоді для енергопостачання цієї країни. Тепер уряд вирішив, що обладнання можна пожертвувати. Svenska Kraftnät не матиме права передавати державну власність без рішення уряду з цього питання", - йдеться у повідомленні. у повідомленні.

При цьому наголошується, що Svenska Kraftnät направила запит до уряду, виявивши, що деяке обладнання є таким, яке може бути передано та може стати в нагоді в Україні.

Svenska Kraftnät зараз веде переговори зі Шведським агентством з надзвичайних ситуацій (MSB) щодо транспортування пожертвуваних матеріалів в Україну.

Нагадаємо, США виділили 125 мільйонів доларів на відновлення енергосистеми України.

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