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Швеція передала ЗСУ 8 гаубиць Archer. Вони вже в Україні

Україна, Субота 04 листопада 2023 10:29
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Швеція передала ЗСУ 8 гаубиць Archer. Вони вже в Україні Фото: Швеція передала ЗСУ 8 гаубиць Archer (defence-ua com)
Автор: Наталія Юрченко

Швеція передала українським військам вісім новітніх самохідних артилерійських установок Archer. Вони вже прибули до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Швеції Пола Йонсона, якого цитує SVT.

Шведський уряд ухвалив рішення про передачу Україні САУ Archer у січні. Як зазначив міністр оборони Швеції, гаубиці Archer мають хорошу мобільність і високу точність.

Вчора у День ракетних військ та артилерії українські військові вперше показали САУ Archer, яку вже передали до бригад.

САУ Archer - шведська 155-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі Volvo A30D 6×6, призначена для знищення живої сили, артилерійських батарей, а також для забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях.

Радіус дії установки становить п'ять кілометрів. Для розгортання, відкриття вогню та від'їзду з місця потрібно лише кілька хвилин.

Допомога Швеції

Нагадаємо, що Швеція підтримує Україну у загарбницькій війні, яку розв'язвязала Росія. Країна надає як фінансову, так і військові допомогу.

Минулого місяця глава Міноборони Швеції анонсував новий пакет допомоги на суму на суму 2,2 млрд крон (199 млн доларів). Він здебільшого буде включати боєприпаси та запасні частини для раніше переданих систем.

Західні ЗМІ зазначають, що Швеція наближається до рішення передати Україні винищувачі Gripen. Але в уряді натякнули, що це стане можливим, тільки якщо Швеція приєднається до НАТО.

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