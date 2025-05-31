Швеція готується витрачати 5% від ВВП на оборону: що відомо

Глава Міноборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна на шляху до збільшення військових витрат відповідно до цілей, які, як очікують, будуть узгоджені на саміті НАТО в Гаазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"У нас є траєкторія, що веде до 3,5% для чистих військових витрат, а потім 1,5% для військових витрат на оборону. Тож загалом 5%. Ми готові взяти на себе відповідальність", - сказав Йонсон виданню.

Виступаючи на полях конференції з питань безпеки Shangri-La Dialogue у Сінгапурі, міністр висловив позитивний настрій з приводу загального зрушення в настроях серед європейських союзників.

"Я ніколи не бачив такого почуття терміновості в Європі, як зараз", - сказав він, коментуючи заплановане збільшення військових витрат.

Очікується, що НАТО ухвалить нову мету щодо оборонних витрат на саміті в червні, виконавши вимогу президента США Дональда Трампа, яка спочатку здавалася нереалістичною. Згідно з річним звітом Альянсу, опублікованим у квітні, тільки 23 з 32 країн-учасниць досягли поточної мети у 2%. Але очікується, що всі вони досягнуть її до літа, пише Bloomberg.

Наразі уряд Швеції планує збільшити оборонні витрати до 3,5% від ВВП до 2030 року.

За словами Йонсона, Росія буде прагнути швидко відновити і перекинути свій військовий потенціал ближче до європейських сусідів після того, як буде укладено мирну угоду з Україною. Це, своєю чергою, підвищує загрозу для країн Прибалтики та Північної Європи.

"Щойно буде досягнуто мирної угоди, вони перемістять свої активи і можливості ближче до нас", - сказав він.

Раніше цього року у звіті розвідки Данії йшлося, що якщо США не втрутяться, то РФ може почати великомасштабну атаку на Європу протягом 5 років.

Йонсон повідомив, що шведські розвідслужби провели "аналогічні оцінки", і зазначив, що РФ нарощує виробництво оборонної промисловості та робить висновки зі свого досвіду в Україні, зокрема, стаючи "більш підкованою" в галузі радіоелектронної боротьби та розвиваючи свої можливості нанесення ударів на великій дальності.