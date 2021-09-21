ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже: спецслужбы проводят расследование

Новина українською →
Стокгольм, Вторник 21 сентября 2021 16:45
В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже: спецслужбы проводят расследование Фото: шпиона разоблачили в Швеции (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция безопасности Швеции в рамках спецоперации задержала в Стокгольме подозреваемого в шпионаже. Начато предварительное расследование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Aftonbladet.

По данным издания, подозреваемый в шпионаже был задержан утром 20 сентября при проведении специальной операции. Позже мужчину арестовала шведская прокуратура.

Деталей, на какую страну работал подозреваемый и других данных о его личности не сообщаются. В полиции безопасности страны подтвердили факт проведения спецоперации и задержании подозреваемого.

"Человек задержан по обоснованному подозрению в шпионаже", - приводит выдержку из пресс-релиза спецслужбы издание.

Полиция начала предварительное расследование. Его детали не раскрываются в интересах следствия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швеция Стокгольм
NEWS
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия
DAILY
На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами