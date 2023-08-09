Шведська компанія передасть Україні близько 100 терміналів супутникового інтернету

Шведська компанія Satcube направляє в Україну власні термінали супутникового інтернету, які можуть використовуватись на деокупованих територіях, де не працюють мобільні та наземні мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву засновника і генерального директора Satcube Якоба Каллмера в інтерв'ю виданню Dagens Nyheter .

Як повідомляється, українська сторона звернула увагу на Satcube після того, як кілька гуманітарних організацій та журналістів використовували обладнання шведської компанії для роботи в Україні.

Satcube використовує супутникову мережу американської компанії Intelsat, яка й розмістила замовлення на постачання терміналів на суму близько 70 мільйонів шведських крон (5,97 мільйона євро). Вартість терміналів оплатить Німеччина, яка їх і передасть.

Зазначається, що для компанії це найбільше замовлення від початку виробництва терміналів у 2017 році.

На першому етапі Satcube планує передати українській стороні близько 100 портативних інтернет-терміналів. За словами Каллмера, перші термінали в Україну були відправлені на початку літа.

У Satcube зазначають, що не знають, чи буде використовуватись її обладнання військовими, але не заперечують, що "це може бути що завгодно - від підключення до польових госпіталів до підтримки зв'язку в польових умовах".

Портативний інтернет-термінал Satcube важить близько 8 кілограмів і може надавати широкосмуговий доступ через геостаціонарні супутники зі швидкістю до 70 мегабіт на секунду. Затримка сигналу, однак, становить до однієї секунди, оскільки супутники перебувають на орбіті на висоті понад 35 000 кілометрів.

Супутниковий інтернет в Україні

Нині в Україні понад 42 тисячі терміналів Starlink використовуються військовими, лікарнями, підприємствами та гуманітарними організаціями. Під час російських бомбардувань минулого року, які призвели до масових відключень електроенергії, державні органи України звернулися до Starlink, щоб робота мережі не переривалася.

У жовтні 2022 року компанія SpaceX попросила Пентагон взяти на себе фінансування урядового та військового використання Україною супутникової системи Starlink.

За підрахунками SpaceX, витрати становили б понад 120 млн доларів.

У кінці липня міністр оборони США Ллойд Остін схвалив угоду відомства про придбання сотень нових терміналів та послуг Starlink. Така угода дає Пентагону контроль над установкою, де працює сигнал на території України, і дозволяє не побоюватися його переривання за бажанням власника компанії SpaceX Ілона Маска.