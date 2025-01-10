Шуляк: житлова реформа потрібна вже багато років, а вимога Ukraine Facility може стати пусковим механізмом

Україна зобовʼязана розпочати реформу житлової політики, яка вирішить житлову проблему українців, що десятиліттями стоять у квартирних чергах, до кінця року. За умовами програми Ukraine Facility, кошти за якою вже надходять в Україну, днями зареєстрований законопроект №12377 має пройти через сесійну залу до 4 кварталу 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, урядовий законопроект "Про основні засади житлової політики" - №12377, було зареєстровано 6 січня 2025 року. Він передбачає створення низки механізмів, які дадуть можливість кожному українцю реалізувати своє право на житло. Зробити це можна буде за допомогою кількох інструментів.

"По-перше, йдеться про фінансово-кредитні механізми, які дозволять придбати або побудувати собі житло. Серед них пільгова іпотека, компенсація частини вартості житла, фінансовий лізинг, державно-приватне партнерство для будівництва доступного житла, створення житлових кооперативів. По-друге, йдеться про фонд соціального житла. З нього можна буде отримати житло у тимчасове користування. Наприклад, взяти в соціальну оренду, або отримати як службове (тобто не у власність - таке житло не можна буде приватизовувати)", - зауважила Шуляк.

Водночас вона наголосила: зареєстрований законопроект розроблено як рамковий. Тобто, він окреслюватиме загальний курс реформи житлової політики, яку і запустить ухвалення документа. Наступні законопроєкти, які керуватимуть реформу покроково, розроблять найближчим часом.

Так, вже розпочато роботу над наступним - "Про фонд житла соціального призначення", в якому будуть детально прописані всі моменти, повʼязані з створенням житлового фонду соціального призначення. В документі будуть відповіді на питання, що це фонд, яке житло туди буде входити, з яких джерел він буде формуватись, на чиєму балансі перебуватиме.

Шуляк підкреслила: законопроєкт має бути ухваленим у парламенті до 4 кварталу 2025 року. Це - умова отримання Україною коштів за програмою Ukraine Facility, згідно з якою Україна отримує від ЄС 50 млрд євро до 2027 року. При чому, важливо, зауважила Шуляк, що ці кошти в Україну вже почали надходити.

"Як ми вже бачимо, здебільшого законопроєкти з поміткою Ukraine Facility проходять через сесійну залу досить швидко - щодо них не виникає якихось суттєвих заперечень. Всі розуміють, що у разі невиконання Україною зобовʼязань, прописаних у Ukraine Facility, ми не зможемо отримати кошти, які необхідні для нашого відновлення. Тож сподіваюсь, що і у законопроєкта №12377, який запустить реформу житлової політики, немає інших варіантів", - резюмувала Шуляк.