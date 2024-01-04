ua en ru
Чт, 04 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шуляк: відкривається можливість використовувати житловий сертифікат в іпотечному кредитуванні

Четвер 04 січня 2024 19:18
UA EN RU
Шуляк: відкривається можливість використовувати житловий сертифікат в іпотечному кредитуванні Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Парламент ухвалив законопроект №10208 у першому читанні, що відкриває можливість вносити житлові сертифікати як частину оплати у програмі доступного іпотечного кредитування "єОселя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співавтора законопроекту, голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"На сьогодні людина, в якої зруйноване житло, самостійно обирає і населений пункт, де вона хоче мати своє нове житло, свою нову домівку. Людина самостійно обирає і тип свого житла. Вона може обрати квартиру на вторинному ринку. Вона може обрати вже готовий збудований будиночок. І, звичайно, ми даємо можливість, щоб людина могла використати свій житловий сертифікат, якщо вона вирішить інвестувати в первинну нерухомість І цим новим законом, новими змінами ми даємо також можливість використовувати житловий сертифікат і в іпотечній програмі єОселя", - розповіла Олена Шуляк.

Нардеп пояснила, що житлові сертифікати можна буде використовувати як перший великий внесок, щоб отримати потім житло під певні пільгові відсотки.

"Військовослужбовці, їхні сім'ї отримують пільгову ставку 3%. Ми знаємо, що всі інші громадяни, певні категорії людей можуть отримувати пільгову ставку 7%. І розуміємо, наскільки зараз важливо державі підтримувати своїх людей, які залишилися без житла. А все для того, щоб вони залишилися в Україні, працювали в Україні, створювали тут робочі місця, сплачували податки. Бо ми пам'ятаємо, що всі податки, які сплачує сьогодні український бізнес, йдуть на фінансування Збройних сил України. А ті гроші, які нам надають сьогодні міжнародні партнери, не можуть використовуватися для армії. Українські податки українських підприємств якраз те, що треба, щоб підтримувати нашу армію, наше військо", - резюмувала Шуляк.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена Шуляк Житло
NEWS
ЗСУ знищили командний пункт окупантів під Севастополем
ЗСУ знищили командний пункт окупантів під Севастополем
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту