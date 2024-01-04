Шуляк: відкривається можливість використовувати житловий сертифікат в іпотечному кредитуванні

"На сьогодні людина, в якої зруйноване житло, самостійно обирає і населений пункт, де вона хоче мати своє нове житло, свою нову домівку. Людина самостійно обирає і тип свого житла. Вона може обрати квартиру на вторинному ринку. Вона може обрати вже готовий збудований будиночок. І, звичайно, ми даємо можливість, щоб людина могла використати свій житловий сертифікат, якщо вона вирішить інвестувати в первинну нерухомість І цим новим законом, новими змінами ми даємо також можливість використовувати житловий сертифікат і в іпотечній програмі єОселя", - розповіла Олена Шуляк.

Нардеп пояснила, що житлові сертифікати можна буде використовувати як перший великий внесок, щоб отримати потім житло під певні пільгові відсотки.

"Військовослужбовці, їхні сім'ї отримують пільгову ставку 3%. Ми знаємо, що всі інші громадяни, певні категорії людей можуть отримувати пільгову ставку 7%. І розуміємо, наскільки зараз важливо державі підтримувати своїх людей, які залишилися без житла. А все для того, щоб вони залишилися в Україні, працювали в Україні, створювали тут робочі місця, сплачували податки. Бо ми пам'ятаємо, що всі податки, які сплачує сьогодні український бізнес, йдуть на фінансування Збройних сил України. А ті гроші, які нам надають сьогодні міжнародні партнери, не можуть використовуватися для армії. Українські податки українських підприємств якраз те, що треба, щоб підтримувати нашу армію, наше військо", - резюмувала Шуляк.