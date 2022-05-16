Шуляк: Украина будет еще красивее, безопаснее и инклюзивнее, чем до войны

После победы Украина отстроится - и будет еще красивее, безопаснее и инклюзивнее, чем была. В этом поможет недавно принятый Верховной радой законопроект №7282, который вводит понятие Программа комплексного восстановления населенных пунктов и решает ряд градостроительных вопросов, которые возникли в результате военного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время онлайн-совещания от Всеукраинской ассоциации объединенных территориальных общин.

"Это стратегический документ, который раскрывает возможности для восстановления пострадавших от оккупантов городов и сел, регулирует строительство временного жилья и размещения эвакуированных предприятий и многое другое", - пояснила политик.

Шуляк также добавила, что программа комплексного восстановления населенного пункта будет определять основные пространственные и социально-экономические приоритеты восстановления территорий, пострадавших от боев и чрезвычайных ситуаций.