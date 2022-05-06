Шуляк: Турция готова взять помочь в восстановлении Харькова

По ее словам, вопрос реанимации послевоенной Украины вчера активно обсуждали на международной конференции доноров для Украины. Там президент в очередной раз подчеркнул на своей идеи "патроната" определенных стран над областями и городами Украины, пострадавших от боевых действий, в процессе их восстановления.

"Мы как парламентарии на сегодня уже налаживаем диалог со многими странами: Великобритания, Эстония, Испания, Греция и другие. Видим, что цивилизованный мир вместе с людьми и представителями власти идут на встречу. Хочется верить, до победы мы будем иметь укомплектованный список по шефству над нашими разбитыми регионами. По крайней мере, нынешние результаты уже позволяют так думать и держать курс уверенно", - подчеркнула Шуляк.