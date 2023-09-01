Шуляк: цифровізація документообігу забудови портів запобігатиме корупції у цій сфері

Парламент планує запровадити е-систему видачі містобудівних умов та обмежень у сфері будівництва портової інфраструктури. Це дозволять створити умови для прозорого відновлення портів та залучення інвестицій у їхній розвиток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Ми пропонуємо цифровізувати та зробити публічними й прозорими усі процеси, пов’язані з будівництвом на землях під акваторією морських портів. В умовах відновлення та розбудови портової інфраструктури це дозволить позбутися корупційних ризиків у цій сфері", - пояснила Шуляк.

Вона зазначила, що зареєстрований у парламенті законопроєкт № передбачає повну цифровізацію документообігу.

"Усі процеси, пов’язані із забудовою портів, переносяться до ЄДЕССБ. Вперше повністю автоматизована видача містобудівних умов та обмежень стане доступною для будівництва у портах", - наголосила голова профільного комітету.

За її словами, з ЄДЕССБ за запитом у режимі реального часу та без участі чиновників формуватиметься витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель, з плану розвитку морського порту.

Містобудівні умови та обмеження також надаватимуться в електронній формі на запит будь-яких фізичних та юридичних осіб. Це буде безкоштовно для власників та користувачів земельної ділянки.

Також законопроєкт передбачає розробку плану розвитку порту – це електронний документ, який вноситься до ЄДЕССБ. Ця інформація автоматично оновлюється в режимі реального часу. З неї автоматично генеруються містобудівні умови і обмеження без втручання посадовців. План порту автоматично формує список можливих та заборонених дій, а також визначає обмеження.

"Раніше місцева влада під час розробки містобудівної документації могла передбачити будівництво на території порту будь-якого об’єкта, наприклад, готелю. Тобто не зважати на план розвитку порту і передбачати щось своє. Відтепер ми чітко визначаємо: кожне будівництво повинно визначатися планом розвитку порту", - зазначила Шуляк.

Вона додала, що план розвитку морського порту має містити докладну схему порту з будівлями та спорудами, які вже є і які плануються зведені. Також він міститиме перелік об'єктів будівництва, їх опис, терміни зведення, обмеження використання земель.

"Ці зміни у комплексі дозволять запобігти корупції у сфері будівництва портової інфраструктури, зробить процес відновлення та розбудови портів прозорим, що сприятиме залученню інвестицій та збільшить кількість робочих місць у цій галузі", - підсумувала Шуляк.