Шуляк: сложные времена требуют радикальных решений, особенно в экономической сфере

Сложные времена требуют радикальных решений, особенно в экономической сфере. Президент призвал Верховную раду, правительство и Национальный банк сделать мощные и беспрецедентные шаги для того, чтобы экономика в условиях войны заработала на полную, а послевоенное восстановление страны проходило стремительно и эффективно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на глау партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, среди таких шагов:

обеспечение 100% банковских вкладов украинцев во всех украинских банках. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись их потерять ни при каких обстоятельствах;

расширение возможностей для кредитования предприятий на базе программы "5-7-9%". На время военного положения плюс месяц после войны президент предлагает кредитовать бизнес под 0% годовых, далее - по минимальной ставке в 5%. Общий объем кредита - до 60 миллионов;

тотальная дерегуляция: из 600 разрешений и лицензий обязательными останутся 20 - таких, которых нельзя отменить (например, операции с ядерными отходами).

Вместе с уже принятыми законами и решениями - о применении упрощенной системы налогообложения, снижение налогов на топливо, добровольный принцип уплаты налогов ФОПами.

"Фактически, государство включает на экономическом светофоре безусловный зеленый свет. Она дает четкий сигнал бизнесу: мы - партнеры и боевые собратья. Государство делает все возможное и даже больше, чтобы бизнес мог работать и развиваться в Украине. Задача бизнеса сегодня - удержать экономику, производить товары и услуги, поддерживать фронт, давать людям работу", - добавляет Шуляк.

По ее мнению, дерегуляция и государственная поддержка сегодня дает предпринимателям возможность работать честно и без лишних барьеров, получая прибыль и создавая рабочие места.

Вместо этого, из практики бизнеса должны быть вычеркнуты все попытки воспользоваться ситуацией и заработать на человеческом горе - например, из-за чрезмерного и резкого повышения цен, говорит глава партии СН.

"Экономический фронт - не менее важен, чем военный. Каждая гривна, заработанная сегодня в экономике - мощный удар по врагу. Поэтому я призываю своих коллег - народных депутатов, а также руководство Национального банка и правительства как можно быстрее ответить на призыв президента конкретными решениями, воплощенными в законах и подзаконных актах. Сегодня каждая минута времени - на вес золота. Каждое правильное решение укрепляет страну, которая ведет мощное сопротивление нечеловеческой агрессии России", - резюмирует Шуляк.