Шуляк розповіла, скільки комісій задіяно в програмі "єВідновлення"

Над розглядом заяв на компенсацію за пошкоджене або знищене в результаті збройної агресії житла нині в Україні працює щонайменше 611 комісій, але їх кількість варто збільшувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування Олену Шуляк.

За її словами, на етапі запуску програми "єВідновлення" у травні 2023 року для обробки заяв, обстеження житла і винесення відповідних рішень було сформовано 512 комісій, однак через поступове розширення програми компенсацій збільшується і динаміка подання заяв від громадян.

Так, якщо у травні можна було подати заяву на компенсацію лише пошкодженого житла, то з 1 серпня це можна зробити і у випадку, коли житло вщент знищене. Більше того, на початку 2024 року почнуть виплачувати компенсації за ремонти, зроблені за власний кошт.

Вона також наголосила - попри все це, є громади, які відповідні комісії не створили і досі. Таким зараз надають максимальну інформаційну та організаційну підтримку - щоб саме місцева влада швидше працювала для того, щоб люди отримували свої компенсації.

Вона додала, що законодавством встановлений максимальний термін розгляду заяв на отримання компенсації по програмі "єВідновлення" - 30 днів. Тому від того, наскільки швидко працює комісія, залежить результат - скільки людей отримають компенсацію.

За словами Олени Шуляк, комісії - єдиний людській фактор програми "єВідновлення". Всі інші складові її процесів максимально цифровізовані, що дозволяє мінімізувати більшість корупційних ризиків.

"єВідновлення - приклад тотальної цифровізації, про необхідність якої ми сьогодні говоримо на всіх рівнях. Завдяки Реєстру пошкодженого і знищеного майна, завдяки "Дії" кожен громадянин, який хоче подати відповідну заяву на компенсацію, може зробити це напряму - уникаючи контактів з чиновниками, що традиційно в України асоціювалося з корупцією. Але обстеження і рішення щодо виплати компенсацій проводять реальні люди, тож вимоги до них, їх компетенцій і їх роботи надзвичайно високі. Тому зробити оцінку руйнувань житла комусь дешевше чи дорожче не вдасться", - зазначила Шуляк.

Вона пояснила, що кожна з 611 комісій органів місцевого самоврядування, які обстежують житло і виносять рішення про компенсацію, складається щонайменше з п’ятьох людей: голови, його заступника, секретаря та інших членів.

До складу комісії можуть входити представники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, експерти і оцінювачі. Втім, обов‘язковою вимогою є те, що щонайменше 30% складу комісії повинні складати представники громадськості, підкреслила Шуляк.

Повноваження комісії передбачають:

Надання консультацій щодо отримання компенсації;

Розгляд заяв на отримання компенсації;

Встановлення підстав для отримання компенсації і пріоритетного права на її отримання;

Забезпечення проведення огляду пошкодженого/знищеного об’єкта;

Ознайомлення отримувача коштів з даними, зафіксованими для заповнення чек-листа;

Ухвалення рішень про розгляд заяв, надання та відмову в наданні компенсації;

Перевірка наявності ремонту, здійсненого за кошти програми.

"Ми бачимо, що прописаний на законодавчому рівні алгоритм роботи комісій і вимоги до їх складу - ефективний, адже відмови по програмі, якщо житло дійсно підпадає під цю послугу як пошкоджене або знищене, порівняно незначні. Наприклад, по пошкодженому житлу ми отримали на сьогодні 60415 заяв, з яких 37313 вже відпрацьовані, при чому відмови зроблено по 9244 заявам", - повідомила Шуляк.

Вона також додала, що станом на 28 листопада по пошкодженому майну було погоджено виплат на 2,8 млрд гривень, а по знищеному - на 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, для відновлення та відбудови житлових та інфраструктурних об‘єктів, що були знищені або пошкоджені через повномасштабне вторгнення, у наступному році пропонується створити Національний фонд відновлення. Фонд ліквідації наслідків збройної агресії, що фінансував проєкти відновлення у 2023 році, функціонував в основному коштом арештованих коштів російської федерації.

Натомість мета нового фонду - ефективне управління фінансуванням, яке наша країна отримує від міжнародних партнерів на потреби відновлення. Гранти та позики від ЄС, іноземних урядів, міжнародних організацій та донорських установ — все може стати джерелами надходження фонду. Все, окрім підсанкційних та примусово вилучених російських активів.