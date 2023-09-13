Шуляк розповіла, на якому етапі зараз відновлення України і що потрібно від громад

Через війну і потребу у відновлені Україна зараз максимально адаптує підходи до регіональної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, нардепа Олену Шуляк.

"Ми активно працюємо над Програмами комплексного відновлення областей і територій територіальних громад. Паралельно розробляємо навчальний модуль для громад з базовими речами, які їм потрібні в роботі над важливими документами з відновлення територій", - підкреслила Шуляк.

За її словами, в основі відновлення регіонів лежить гармонізована система стратегічного планування регіонального розвитку, що складається з 3-х рівнів - національного, регіонального та територіального. І ключова мета - врахувати потреби та виклики різних територій і підтримати найбільш постраждалі. Саме тому були визначені різні функціональні типи території: території відновлення, регіональні полюси зростання, території сталого розвитку і території з особливими умовами для розвитку.

Територіальна громада, пояснила Шуляк, відноситься до території відновлення, якщо на її території відбувалися бойові дії, зруйновані об’єкти інфраструктури і житло. До того ж, якщо звідти виїхала значна частина населення і відбулося значне погіршення рівня соціально-економічного розвитку.

"Після затвердження переліку територіальних громад, які буде віднесено до територій відновлення, розпочнеться процес розробки планів відновлення та розвитку регіонів. Перелік територій відновлення буде включено до оновленої Державної стратегії регіонального розвитку. в Україні триває робота над актуалізацією Державної стратегії регіонального розвитку до 2027 року”, - наголосила Шуляк.

Державна стратегія регіонального розвитку - частина комплексного бачення планування відновлення, підкреслює нардеп, і сьогодні над її актуалізацією працює 7 експертних команд з 300 профільних експертів. Вони напрацьовують рішення за ключовими напрямами розвитку - людський капітал, інституції, економіка, інфраструктура, безпека, електронне урядування, захист довкілля.

Крім цього, спільно з Єврокомісією розробляється "Український план" - дорожня карта зі структурних реформ та інвестпроєктів, які Україна планує реалізувати теж до 2027 року. Важливий пункт відбудови та розвитку регіонів - вдосконалення цифрових інструментів.

Серед них масштабні оновлення єдиної цифрової системи управління відбудовою DREAM, ключовими користувачами якої стануть територіальні громади, запуск Геоінформаційної системи регіонального розвитку, яка забезпечить збір і аналіз даних на місцевому рівні.

“Ми прагнемо максимального включення громад і надання їм всіх інструментів для відновлення та розвитку, а також створення всіх умов для європейського відновлення країни за новими якісними правилами”, - підсумувала Олена Шуляк.