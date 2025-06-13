Шуляк розповіла, як ВПО і молодь можуть впливати на розвиток і відбудову громад

Молодь віком від 14 років, а також внутрішньо переміщені особи мають право і повинні долучатися до процесів, повʼязаних як з відбудовою громад, де вони мешкають, так і з участю в ухваленні рішень на місцевому рівні загалом. Така можливість вже існує на законодавчому рівні завдяки запровадженню низки інструментів місцевої демократії, які передбачені нещодавно ухваленим Законом України 3703–IX.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на колонку для видання “Укрінформ” голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

За її словами, одна з норм нещодавно ухваленого закону стосуються внутрішньо переміщених осіб, які тепер мають законодавчо зафіксоване справедливе право брати участь у житті громади. Тепер жителями громади вважаються не лише громадяни України, які там зареєстровані, а й ті, хто має довідку внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та проживає в громаді.

“У законі для них дається вичерпний, але не обмежений перелік форм участі. Зокрема йдеться про місцевий референдум, загальні збори жителів, місцеві ініціативи, громадські слухання, громадський бюджет, публічні консультації, консультативно-дорадчі органи при ОМС, громадське оцінювання діяльності ОМС та інші форми”, - пояснила Олена Шуляк

Крім того, тепер молодь з 14 років має більше голосу в місцевому самоврядуванні. Це означає, що молодь може впливати на рішення, які стосуються їх життя в громаді. Вони можуть пропонувати свої ідеї, брати участь в обговореннях та навіть створювати власні проєкти. Це важливо, підкреслила Шуляк, тому що молодь – це майбутнє країни, і їхні думки та потреби мають бути почуті.

"Молодь віком від 14 років вже може виступати у якості представників дорадчих органів, брати участь у публічних консультаціях і офіційних обговореннях. І у такий спосіб, наприклад, впливати навіть на розподіл місцевих бюджетів. Дуже важливо, щоб ця категорія громадян привносила свій погляд у відновлення. Завдяки ухваленим змінам, молоде покоління українців отримує всі ті інструменти народовладдя, які матимуть і більш дорослі громадяни. Для них це величезний шанс брати участь у підготовці проєктів рішень, які будуть виноситись і голосуватись на сесіях", - пояснила Шуляк.

Водночас, вона зауважила, щоб ці зміни дійсно працювали, місцеві ради повинні оновити свої статути. Наприклад, Статут Львівської громади не відповідає великій частині вимог не лише нового, але й вже давно прийнятого законодавства. Наразі статут поширюється тільки на жителів міста Львів, в той час, як Львів вже давно не окреме місто, а центр Львівської міської територіальної громади. Тобто положення чинного Статуту громади не поширюються на жителів міста Вінники та Дубляни, селищ Брюховичі та Рудне, а також на жителів 15 сіл. Обмежено права ВПО та жителів громади з 14 років на участі у вирішенні питань місцевого значення.

"І хоча Львів називають “молодіжною столицею Європи”, а у чинному статуті лише жителі з 18 років мають право на вирішення питань місцевого значення. Ці та інші проблеми Статуту Львівської громади, так само як і статутів багатьох інших громад України, потребують оперативного розв’язання", - підкреслила парламентарка.

Вона також додала, що невід'ємною частиною відбудови є забезпечення прозорості та підзвітності. Для цих потреб було створено систему DREAM. Платформа забезпечує єдиний підхід до управління проєктами відбудови, збирає та публікує відкриті дані в реальному часі. Модуль аналітики, а також інтерактивна мапа проєктів, забезпечують аналіз показників та статусів проєктів. DREAM надає зворотний зв’язок, фільтри за різними критеріями, та інформацію про загальний орієнтовний бюджет та наявне фінансування проєктів відбудови.

Крім цього, Шуляк зазначила, що Згідно із законом 3590-ІХ щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування, місцева влада тепер має робити більше інформації доступною. Тепер можна буде легко дізнатися багато цікавого про те, що відбувається у вашому місті чи селищі.

“Наприклад, ви зможете побачити дані про комунальне майно, захисні споруди, торгові об’єкти, дозволи на будівництво, обладнання в лікарнях, черги в дитячі садки, благодійну допомогу, розміщення тимчасових споруд та реклами, та багато іншого. Усе це повинно бути відкрито й доступно для контролю”, - резюмувала Олена Шуляк.