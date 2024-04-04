Шуляк розповіла, як ринок будматеріалів здатен перезапустити економіку

Українські виробники за умови стабільної роботи потужностей можуть забезпечити 90% будівельних матеріалів, необхідних для відновлення зруйнованих об‘єктів. При цьому використання вітчизняної продукції у відбудові може допомогти зберегти 100 тис. робочих місць і сприяти збільшенню податкових надходжень на 4,4 млрд дол.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

За її словами, відновлення зруйнованих об’єктів в Україні потребуватиме будівельних матеріалів та обладнання на суму понад 62,8 млрд дол.

"Згідно з останніми дослідженнями, за деякими категоріями будівельної продукції, яка необхідна для відбудови, у нас є профіцит. Наприклад, у категорії лакофарбових виробів, цегли, газобетону, єврорубероїду, асфальтобетону, піску, керамічної плитки, штукатурки, щебеню, трубопрокату, сантехніки, монолітного залізобетону, металопрокату", - зазначила Шуляк.

Водночас у нас є тільки 56% необхідного для відбудови бетону, 70% необхідної мінвати, 77% профілю ПВХ, 86% цементу і взагалі нуль відсотків скла. Тобто, по цим життєво важливим категоріям для будівництва ми бачимо, що продукції явно недостатньо, констатувала голова партії.

Попри оптимістичну оцінку спроможності України виробляти будівельні матеріали, необхідні для відбудови, все ще існують значні виклики, які сектор має подолати, щоб запрацювати на повну потужність, зауважила нардеп.

"В умовах воєнного часу ці виклики підприємства не здатні вирішити самотужки. Тому Уряд, країни-донори та міжнародні фінансові організації можуть відіграти важливу допоміжну роль. Якщо вони продемонструють впевненість у тому, що український сектор будматеріалів може задовольнити потреби у відновленні країни, це може підвищити довіру інвесторів та банківську спроможність підприємств у цьому секторі", - сказала вона.

Як нагадала Шуляк, уже з серпня минулого року в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) почав працювати е-кабінет виробника будівельної продукції. Це частина імплементації Регламенту ЄС №305, суть якого у приведенні до відповідності української будівельної продукції всім стандартам, нормам та характеристикам ЄС. Це допоможе Україні виготовляти і використовувати виключно безпечні, якісні сучасні матеріали з високими експлуатаційними характеристиками, зауважила вона.

Інвестиції, наголошує нардеп, необхідні для запуску і перезапуску потужностей будівельних виробництв і для відновлення за європейськими стандартами взагалі, можна залучити зокрема за рахунок розвитку індустріальних парків та проєкту держпідтримки українським та іноземним інвесторам.

Вона також нагадала, що відповідний закон 3311-ІХ передбачає нову форму державної підтримки інвесторів - часткову компенсацію вартості будівництва об’єктів суміжної інфраструктури, а також розширює сфери, у яких може реалізуватися інвестиційний проект зі значними інвестиціями. Зокрема йдеться про переробну промисловість та поводження з відходами, що в контексті відбудови та відновлення вкрай важливе.

"Впевнена, що ці заходи сприятимуть залученню якомога більше інвесторів, адже створюватимуть максимально сприятливі умови для них. За останніми даними, в Україні вже працює 68 індустріальних парків - 48 з них як керуючі, а у 18 вже є резиденти. І подальша поява нових означатиме пришвидшені процеси економічного розвитку у кожній територіальній громаді, де вони будуть запускатися", - підсумувала Шуляк.