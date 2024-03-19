Шуляк розповіла, як громади навчатимуть складати програми комплексного відновлення і залучати донорські кошти

Українським громадам допомагають працювати над програмами комплексного відновлення і на рівні держави, і за підтримки міжнародних партнерів: це потрібно для того, щоб на місцях визначили стратегії своїх подальших дій і заходів з відбудови та навчились залучати для цього донорські кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, нині створювати програми комплексного відновлення почала вже 151 українська територіальна громада в 14 областях України - трохи понад 10% від їх загальної кількості. Втім, деякі з громад доки не розуміють, по-перше, навіщо це потрібно, по друге - як це робити.

"Є регіони, які не зазнали критичних руйнувань і, відповідно, вони не потребують того відновлення, яке необхідне постраждалим від російського вторгнення громадам. Тож вони не розуміють, навіщо це їм. Вони пишуть нам і донорам з цими питаннями, а ми, своєю чергою, пояснюємо, що питання відновлення - набагато ширше, ніж просто відбудова до довоєнного рівня. Ми допомагаємо їм зорієнтуватися, зрозуміти, що таке ПКВ і з чого почати. Звісно, через те, що всі українські громади не мали до війни досвіду складання таких документів, їм складно збирати і аналізувати відповідну інформацію, тож до нас долучилися донори, які фінансують навчання, залучення до розробки експертів тощо", - повідомила Шуляк.

Парламентар додала - без навчання створити якісну ПКВ буде не лише складно, а взагалі неможливо. Тому зараз і на рівні парламентських комітетів, і на місцевому рівні організовують і проводять навчальні заходи. Зокрема, у Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, створена робоча група, яка збирається раз на 2-3 тижні і розбирає всі ті питання, які турбують зацікавлені громади, а на місцевому рівні допомагають партнери.

Так, уряд Канади запустив декілька Офісів підтримки для громад Харківщини і Чернігівщини, де також ОМС можуть отримати необхідну для розроблення ПКВ допомогу.

"Ще один важливий пункт, на якому необхідно наголосити - це досвід першопрохідців. Громадам надважливо обмінюватися думками та досвідом щодо цього, це допоможе уникнути помилок на старті, не набити ті ж самі умовні шишки, через які вже пройшли громади, які або розробити ПКВ, або в процесі їх створення. Зокрема, таку програму вже розробила Київщина. Вона є у публічному доступі, зокрема, і на сайті нашої Єдиної електронної системи у сфері будівництва", - додала нардеп.

Як повідомлялося, у листопаді 2023 року в Україні презентували методику розроблення програми комплексного відновлення території територіальної громади (ПКВ). Територіальні громади, які ще приступили до роботи над цим документом, можуть спиратися на чіткий, покроковий алгоритм того, як зробити це правильно, на які дані спиратися, кого залучати для їх аналізу, як і на які кошти втілювати.

Пілотний проект програми USAID DOBRE, метою якого було розроблення програм комплексного відновлення територій кількох українських територіальних громад, завершився наприкінці жовтня 2023 року.

Його партнерами виступили 18 тергромад з Кіровоградської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей та їх обласні військові адміністрації. На основі проведеної з ними роботи вдалося розробити детальну покрокову методику.