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Шуляк рассказала, как восстанавливать Полтавскую область после войны

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Суббота 23 июля 2022 13:26
Шуляк рассказала, как восстанавливать Полтавскую область после войны Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook.com / el.shuliak)
Автор: Илона Свиридова

Для восстановления и развития Полтавской области государство будет помогать с кредитами и грантами для предпринимателей, а также создавать выгодные условия для строительство жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время встречи со строителями и аграриями Полтавской области.

"Со строителями говорили о восстановлении инфраструктуры и строительстве новых помещений для тех, кто решит остаться в Полтавской области. Такой ход событий мы предусмотрели нашим законопроектом о восстановлении разрушенного или поврежденного оккупантами жилья (7198). Также не обошли со строителями и вопрос освобождения от налогов на разрушенную недвижимость (документ уже готовится к регистрации), а также предоставление ипотеки людям, которые до сих пор не могли ею воспользоваться (законопроект планируем принять до конца июля)", - отметила народный депутат.

Что касается аграриев, то правительство и парламент имеют много предложений: гранты, внедрение программ, привлечение средств инвесторов и тому подобное.

"Например, с октября планируется, что аграрии, которые обрабатывают до 120 гектаров земли, смогут получить от ЕС по 100 евро за гектар. Также предусмотрена помощь для отрасли животноводства: те, кто содержит до 100 голов КРС, получит по 170 евро на корову", - отметила Шуляк.

В свою очередь, Алексей Устенко отметил, что несмотря на сверхсложную ситуацию, жители Полтавской области готовы работать и развивать экономику области.

"Сейчас здесь живет почти 200 тысяч переселенцев. Все они получили временное жилье. Работает бизнес, ведутся восстановительные работы, работают аграрии и строители. Поэтому государство должно только создавать достойные условия для их развития и помогать финансово", - убежден нардеп.

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Полтавская область Елена Шуляк
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