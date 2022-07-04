Шуляк предлагает создать межпарламентскую платформу для прозрачных правил восстановления Украины

К процессу восстановления пострадавших украинских городов по прозрачным и честным правилам должна приобщиться межпарламентская группа, которая будет состоять из украинских и иностранных парламентариев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время выступления на конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском городе Лугано.

"Партия "Слуга народа" инициирует создание межпарламентской платформы, для обеспечения надзора за прозрачным процессом восстановления украинских городов. Взаимодействие на уровне групп депутатов из стран-партнеров позволит построить справедливые и доверительные отношения со всеми участниками процесса восстановления - донорами восстановления, украинским государством и гражданским обществом. Именно законотворцы должны сформировать единые понятные правила такого взаимодействия. Украинский парламент и правительство обязаны гарантировать эффективное и прозрачное использование всей международной помощи по восстановлению. И новая межпарламентская платформа может стать инструментом обеспечения этих гарантий", - заявила Шуляк.

По ее словам, украинская сторона обеспечит единую политику для всех доноров - стран, альянсов и частных компаний, которые будут работать над восстановлением Украины.

Также нардеп рассказала о законодательных инициативах Верховной Рады, которые призваны обеспечить системный подход к восстановлению городов, пострадавших в результате войны России против Украины. Речь идет о законы и законопроекты о комплексный план восстановления областей (закон № 7282), перевод фокуса на гражданскую безопасность в градостроительстве (законопроект № 7398), строительство нового энергоэффективного жилья (законопроект № 6485).

Напомним, двухдневная конференция по вопросам восстановления Украины стартовала сегодня, 4 июля, в городе Лугано (Швейцария).

Участие в мероприятии принимают чиновники и представители более 40 государств и более 20 международных организаций. На конференции Украина представляет национальный взгляд на восстановление.

По словам президента Владимира Зеленского, восстановление Украины - крупнейший экономический проект в Европе нашего времени.