Шуляк: уже погоджені виплати українцям за пошкоджене житло на понад 413 млн гривень

У межах державної програми "єВідновлення" вже погоджено 5 077 заяв власників пошкодженого внаслідок війни житла, де сума компенсації становить 413, 2 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Станом на 31 липня маємо вже 5 077 заяв від людей, житло яких пошкоджено внаслідок російських обстрілів. Погоджені виплати на понад 413 млн грн. Аде це загальна сума коштів, які затверджені місцевою владою, передані на виплату, оброблені банком та зараховані на рахунки заявників", - розповіла вона.

Загалом вже подано 31 502 заяви, з яких 10 570 очікують доопрацювання, а 7 803 - обробки. Над заявами працює 520 новостворених комісій.

"Переважно заяви на компенсацію стосуються квартир (52,8%) та приватних будинків (46,8%). Найбільше заяв надходить з Харківської, Київської та Херсонської областей", - зауважила Шуляк.

Окрім того, в Україні вже запустили механізм компенсації за знищене внаслідок збройної агресії РФ житло і відсьогодні вже можна буде подати заяву на отримання компенсації.

Йдеться про одноосібних власників житла, яке зруйноване через бойові дії після 24 лютого та не підлягає відновленню, розміщене на територіях контрольованих Україною.

Для цього потрібно подати в "Дії" інформаційне повідомлення, а після цього - подати через "Дію" заяву на отримання компенсації.

Компенсація надаватиметься у формі електронного житлового сертифікату, який можна використати для купівлі житла на первинному чи вторинному ринках в будь-якій громаді України.

Нагадаємо, з 10 травня 2023 року в Україні стартувала програма "єВідновлення", у рамках якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали отримувати власники пошкодженого житла. З 15 серпня програма виплати компенсацій поширюватиметься на власників зруйнованого житла.

Раніше парламент ухвалив ініційований головою партії "Слуга народу" Оленою Шуляк законопроект №7198 про виплату компенсації власникам знищеного та пошкодженого майна.

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