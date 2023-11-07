Шуляк назвала наступні кроки для посилення ролі громадян в рамках реформи децентралізації

З наступного року в Україні відновлять активну фазу реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, що розпочалася у квітні 2014 року. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України презентувало її дорожню карту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, реформа триватиме до 2027 року і має на меті створення спроможних, інклюзивних, прозорих та інтегрованих територіальних громад з достатніми обсягами фінансування.

"Для народовладдя - можливості громадян впливати на розвиток своєї громади, будуть створювати якомога більше дієвих інструментів і каналів. Таких людей і таких каналів повинно стати достатньо, щоб голос громад чули і з ним рахувалися. Це - суть децентралізації", - підкреслила нардеп.

Вона наголосила, що російське вторгнення призупинило процес передачі повноважень і бюджетів від органів державної влади до органів місцевого самоврядування (ОМС), але у профільному комітеті Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування робота над децентралізацією з точки зору законодавства все одно не зупинялася.

"Ми прагнемо передати якнайближче до людей - селищних і міських рад з їх виконкомами, можливість забезпечення якісними послугами. Йдеться про сучасну освіту, сучасну медицину, сучасну інфраструктуру тощо в населених пунктах і поза їх межами. Не менш важливий аспект децентралізації - дати можливість знайти місце під сонцем прийняття рішень, що приймаються на рівні ОМС, саме мешканцям наших громад. Вони повинні не лише приймати у цьому активну участь, а і контролювати реалізацію цих рішень", - зазначила вона.

Дорожня карта реформи, пояснила Шуляк, складається з більш ніж 30 важливих пунктів. Зокрема, для створення спроможної територіальної громади слід визначити її критерії з урахуванням воєнних викликів та євроінтеграції, а також відновити місцеве самоврядування на деокупованих територіях. Крім цього, необхідно переглянути повноваження ОМС та органів виконавчої влади відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування і розробити концептуальні засади запровадження місцевої статистики, яка буде регулярно проводитись на основі зібраних верифікованих цифрових даних.

Для фінансової спроможності громад планують підвищити ефективність моніторингу та адміністрування місцевих податків, провести інвентаризацію податкової бази, удосконалити механізм зарахування ПДФО до місцевих бюджетів, розвивати міжмуніципальне співробітництво на базі міських агромерацій і культуру запозичень на базі кращих практик ЄС та світу.

Для забезпечення інклюзивності територіальним громадам будуть допомагати у напрацюванні рішень щодо розвитку безбар‘єрного середовища та доступних соціальних, комунальних, транспортних та інших послуг.

Також у громадах вдосконалять реалізацію прав громадян і громадських активістів на участь у місцевому самоврядуванні. Крім цього, йдеться про поширення практики створення органів самоорганізації населення як форми участі жителів у розв‘язанні окремих питань місцевого рівня, а також впровадження механізмів електронних публічних консультацій.

Забезпечення прозорості та інтегрованості територіальних громад, зазначила Шуляк, передбачає переформатування місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу, їх долучення до формування ключових національних і регіональних політик, створення в ОМС внутрішнього моніторингового механізму, стимулювання до розробки окремих антикорупційних програм і визначення чіткого порядку розв‘язання питань адміністративно-територіального устрою.

"Зараз наш комітет готує до другого читання законопроєкт №7283 про запровадження народовладдя на місцевому рівні. Його мета - забезпечити ефективну співпрацю між мешканцями громади і представниками місцевої влади. Жителі громад повинні мати якомога більше інструментів впливу на владу. Це можуть бути і місцеві референдуми, і різноманітні місцеві ініціативи, і електронні петиції, і публічні консультації і обов‘язкова участь у розподілі коштів місцевого бюджету і громадська оцінка діяльності виконавчих органів влади, і обов‘язкова можливість брати участь у консультативно-дорадчих органах при ОМС", - пояснила Шуляк.

За її словами, сьогодні затверджені статути мають лише 30% громад, тому всі інші повинні зробити якісну підготовку своїх статутів і підготуватися до того, щоб мешканці могли впливати на органи влади. Саме з новими статутами, зауважила Шуляк, вони зможуть максимально швидко реалізовувати всі ці інструменти.

"Крім цього, якісно зробити свою роботу повинен парламент і наш комітет, адже у нас на ухваленні зараз законопроєкт №6319 про органи самоорганізації населення, а також очікуваний громадянським суспільством законопроект №4254 - публічні консультації, які вже продемонстрували високу ефективність на прикладі державної програми компенсацій "єВідновлення", коли ми провели такі консультації для представників громад з усієї країни, щоб покращити програму. Ще один важливий пункт - закріпити на законодавчому рівні цифрову екосистему відбудови Dream була як обов‘язкову до використання", - підсумувала вона.