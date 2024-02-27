Шуляк: громади-лідери відновлення отримають кошти за програмою Ukraine Facility

Європарламент проголосував за програму Ukraine Facility - механізм фінансової допомоги нашій країні у розмірі 50 мільярдів євро на найближчі роки. У документі прописані конкретні кроки, які Україна повинна виконати для їх отримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Очікується, що у березні буде перераховано перший платіж обсягом 4,5 млрд євро під відповідні кроки виконання цього плану.

"В документі ми бачимо конкретні кроки, які ми повинні зробити у фінансовому та енергетичному секторі, що ми повинні зробити на рівні нашого національного стратегування, що у нас буде з нашою державною стратегією регіонального розвитку, що в нас буде з нашою стратегією, яка пов'язана з круговою економікою. Оскільки для Європейського Союзу питання, пов'язані з круговою економікою, з зеленими угодами, з цифровою економікою перебувають на порядку денному. В українському плані вони структуровані, чітко прописані. Більше того, Україна отримуватиме кошти під відповідні кроки виконання цього плану, які щороку будуть переглядатися", - пояснила Шуляк.

Що передбачає Ukraine Facility:

Широкий спектр реформ та заходів, спрямованих на розвиток економіки, покращення інфраструктури, енергетичну безпеку та розв'язання соціальних питань. Основна мета - створити синергетичний ефект, що сприятиме переходу України до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки. Спочатку реформи, потім гроші;

Важливі кроки у відновленні житлового фонду, стимулюванні повернення вимушених мігрантів та підтримці реформ децентралізації. Ці заходи є ключовими для забезпечення стабільності та ефективного розвитку країни. Зокрема, створення комплексної нормативно-правової бази у сфері житлової політики, реформи децентралізації та оновлення законодавства про місцеві державні адміністрації є важливими кроками у забезпеченні ефективного управління та розвитку на рівні місцевих громад;

Реалізацію інфраструктурних проєктів, зокрема для інтеграції транспортної інфраструктури до країн ЄС;

Створення законодавчої рамки про основні засади відновлення. Очікується, що її презентують вже у квітні;

Розвиток та зміцнення стійкого зеленого переходу у всіх секторах економіки, включаючи перехід до декарбонізації своєї економіки; сприяння цифровій трансформації як передумови сталого розвитку та інклюзивного зростання.

Нардеп зазначила, що розпоряджатися виділеними коштами мають громади, які є лідерами відновлення.

"Кошти будуть йти напряму до наших громад. Але якщо громада не має плану свого розвитку, якщо громада не розуміє шляху свого розвитку, то я дуже слабо уявляю, яким чином вона зможе отримати такі гроші", - зазначила Шуляк.

Вона також виключила будь-яку можливість ручного регулювання коштів за програмою Ukraine Facility.

"У нас є приклад "єВідновлення". Коли ухвалювався закон, надходило безліч правок від різних політичних сил щодо створення органу-прокладки, який би займався розподілом коштів. Ми запобігли створенню центральної установи, яка б розподіляла ці гроші. В нас є громади, є комісії, є люди, які звертаються по допомогу за пошкоджене і зруйноване майно. Ці кошти з бюджету розподіляються децентралізовано, залежно від того, де є такий. Тому ідея акумуляції в одних руках коштів є неправильною", - резюмувала Шуляк.