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Шуляк: Євросоюз готовий надати всю необхідну допомогу для відновлення України

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П'ятниця 02 червня 2023 17:32
Шуляк: Євросоюз готовий надати всю необхідну допомогу для відновлення України Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Представники керівних структур ЄС та європейського бізнесу готові до співпраці з українською стороною у сфері масштабної відбудови України та її шляху до членства в Євросоюзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк за результатами візиту української делегації до Брюсселю.

"На зустрічі з президентом Комітету регіонів ЄС Васко Кордейру ми обговорили наші євроінтеграційні реформи, а також залучення інвестицій та допомоги Євросоюзу для відбудови України", - сказала Шуляк.

Вона додала, що з огляду на це президент КР ЄС особливо цікавився положеннями ухваленого парламентом законопроекту № 5655, який реформує сферу містобудівної діяльності.

"Регіони та міста ЄС готові долучатися до процесу відновлення України. Тому ми детально презентували бізнес-можливості та перспективи
співробітництва, які можуть запропонувати українські регіони та міста для європейських ділових партнерів", - наголосила Шуляк.

За її словами, ще одним важливим напрямком переговорів у Брюсселі став рух України до членства в ЄС.

"Ми детально розповіли про наші євроінтеграційні реформи, зокрема про розвиток антикорупційної інфраструктури, цифровізацію публічних послуг на національному та місцевому рівнях, а також про продовження реформи децентралізації влади та розробку нової регіональної політики. Це те, над чим активно працює парламент для прискорення інтеграції України з ЄС", - підсумувала Шуляк.

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Олена Шуляк Евросоюз
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