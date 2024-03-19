Шуляк на Європейському саміті регіонів: через війну децентралізацію не зупинятимуть

Україна не планує зупиняти реформу децентралізації: ключовим завданням на сьогодні є зберегти та посилити імпульс продовження та закріплення реформи, посилити спроможність органів місцевого самоврядування ухвалювати ефективні рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час Європейського саміті регіонів та міст.

Парламентар наголосила: останні 24 місяці Україна стикається з найбільшими у своїй історії викликами, але при цьому вона досягла значно більших успіхів, ніж хтось очікував від країни під час повномасштабної війни. Зокрема, свою ефективність та стійкість довели українські територіальні громади.

"Тому навіть під час повномасштабної війни ніхто не планує зупиняти чи “повертати назад” результати реформи децентралізації. Наше завдання – зберегти імпульс до продовження та закріплення реформи децентралізації, яка забезпечить створення інституційно та фінансово спроможних органів місцевого самоврядування на всіх рівнях, включно із регіональним", - зауважила Шуляк.

За її словами, для цього на законодавчому рівні впроваджуватимуть інструмент нагляду над законністю рішень органів місцевого самоврядування, розмежовуватимуть повноваження між органами державної влади та місцевого самоврядування та забезпечуватимуть стійку фінансову основу для виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень і міцну базу місцевих бюджетів.

Крім цього, планується створити передумови для залучення жителів до прийняття управлінських рішень, зокрема у сфері відбудови та модернізації територіальних громад, розвиток форм прямого народовладдя через впровадження інструментів публічних консультацій, дорадчих органів та електронних петицій.

"Все це передбачене у наших законопроєктах №4254, 7283 та 4298. За інший важливий для цього закон – щодо підзвітності та прозорості місцевої влади, який допоможе у поглиблені реформи, парламент у цьому місяці вже проголосував. Крім цього, невдовзі Уряд прийме Дорожню карту децентралізаційної реформи. Це дозволить виконати не лише положення Європейської Хартії місцевого самоврядування, але й рекомендації, визначені в Звіті про розширення щодо України за 2023 рік", - зауважила вона.

Шуляк додала, що реформа державної регіональної політики, що розпочалася оновленням Державної стратегії регіонального розвитку України до 2027 року, повинна дати поштовх до збалансованого розвитку регіонів та територіальних громад, а також запропонувати відповідні інструменти підтримки для різних типів територій з особливою увагою для територій відновлення.

Крім цього, пріоритетами парламенту та уряду є забезпечення залучення органів місцевого самоврядування та їхніх асоціацій до процесу розробки державної політики в сфері відновлення, зокрема до визначення засад відновлення. Також важливе зміцнення спроможності територіальних громад у розробці проєктів відновлення.

За словами Шуляк, Україна прагне перейти до програмного планування, посилення ролі стратегічних документів, які розробляють громади, зокрема – Програми комплексного відновлення громади.

"Ми вдячні європейським колегам за схвалення Ukraine Facility. Серед іншого – документ містить норму про обов'язковість спрямування 20% від коштів першого траншу Ukraine Facility на відновлення, розвиток та модернізацію інфраструктури субнаціональних органів влади України. Також ми сподіваємось, що Європейський Комітет регіонів для наших громад стане майданчиком взаємодії, обміну кращими практиками за принципом "рівний - рівному" і подальшої інтеграції органів місцевого самоврядування до відповідних мереж ЄС", - підсумувала парламентарка.