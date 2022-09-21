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Шуляк: держава компенсує роботодавцям ЄСВ за працевлаштування безробітних

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Середа 21 вересня 2022 18:33
Шуляк: держава компенсує роботодавцям ЄСВ за працевлаштування безробітних Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

Верховна рада запровадила додаткові стимули для роботодавців створювати нові робочі місця. Депутати ухвалили в другому читанні та в цілому законопроект №6067, відповідно до якого роботодавцям компенсуватимуть частину витрат на оплату праці або ЄСВ за працевлаштування деяких категорій зареєстрованих безробітних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Роботодавець, який працевлаштує людину, що є зареєстрованим безробітним понад 6 місяців, отримуватиме від держави компенсацію ЄСВ протягом року", - пояснила вона.

Вона також додала, що держава компенсуватиме роботодавцю половину витрат на оплату праці працевлаштованого учасника бойових дій, молоді, самотніх батьків, батьків дітей із інвалідністю, осіб передпенсійного віку, осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій громадян.

Шуляк наголосила, що відповідно до ухваленого законопроекту, зміниться розмір та тривалість виплати допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу особи.

"Сьогодні в Україні більше трьохсот тисяч осіб є зареєстрованими безробітними. У цей нелегкий час держава має створити всі необхідні умови для того, аби роботодавці мали стимул працевлаштовувати осіб, які шукають роботу, сплачували податки і наближали Україну до перемоги", - підсумувала Шуляк.

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Олена Шуляк ЕСВ
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