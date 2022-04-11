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Шуляк: в ближайшее время парламент примет законопроект о компенсации за разрушенное жилье

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Понедельник 11 апреля 2022 12:47
Шуляк: в ближайшее время парламент примет законопроект о компенсации за разрушенное жилье Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Одним из приоритетов Верховной рады является обеспечение жильем украинцев, которые потеряли его из-за военной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Это одна из главных наших инициатив, она уже принята в первом чтении и готовится ко второму. Это законопроект №7198 о государственной компенсации за разрушенное в результате войны жилье. Мы разрабатываем механизм, чтобы люди, которые потеряли свои дома, обязательно получили новые квадратные метры там, где они выберут - в своем или другом селе, или городе", - пояснила Шуляк.

Она заверила, что задержки с принятием этого законопроекта не будет, и его могут принять во время ближайшего заседания парламента, которое, вероятно, состоится на этой неделе.

"Это для нас первоочередная задача. Пострадавшие люди должны быть уверенными, что государство обеспечит их жильем - всех украинцев, которые выехали за границу или являются внутренними переселенцами. Мы хотим, чтобы все вернулись и имели возможность безопасно и комфортно жить в Украине", - сказала Шуляк.

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Елена Шуляк
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