Шуляк: безпека, енергоефективність, екологічність та безбар'єрність - нові стандарти будівництва житла

Верховна рада працює над новими стандартами та вимогами будівництва та відновлення житла, готовими критеріями якого мають стати безпека, енергоефективність, екологічні стандарти та безбар'єрність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Ми усвідомлюємо, що ворожі обстріли будуть тривати, тому ми переглядаємо систему цивільного захисту. Буде нова система укриттів та бомбосховищ, будуть використовуватися споруди подвійного призначення, паркінги. Тому при плануванні нових територій, проєктуванні нових будівель питання безпеки буде номером один", - зазначила очільниці партії.

Шуляк наголосила, що другим важливим критерієм у зведенні будинків і споруд буде енергоефективність.

"Ми пережили взимку енергетичний шантаж з боку РФ. Тому ми не можемо собі дозволити опалювати повітря. Відновлення відбуватиметься за новими стандартами", - пояснила Шуляк.

Трете, за її словами - це екологічні норми, які мають відповідати стандартам Європейського Союзу.

"Ми не будемо використовувати ті будівельні матеріали, які заборонені в ЄС, зокрема, азбест. Важливо, аби матеріали після руйнувань з азбесту не були захоронені в землі, щоб наші ґрунти не були знищені. Потрібно переробляти будівельне сміття, аби повторно використовувати його. Лише в Бучанському районі є 10 мільйонів тонн будівельного сміття. А скільки в Харкові та області?" - пояснила нардеп.

Що стосується безбар'єрності будинків, Шуляк нагадала, що на сьогодні розроблено довідники, які допоможуть органам влади, архітекторам і проектувальникам переосмислювати підходи до проєктування об'єктів під час відбудови.

Нагадаємо, парламент ухвалив ініційований головою партії "Слуга народу" Оленою Шуляк законопроект №7198 про виплату компенсації власникам знищеного та пошкодженого майна.

Президент підписав цей законопроєкт 17 березня. Наразі виплати можуть оформити власники помешкань з пошкодженнями, які підлягають ремонту.