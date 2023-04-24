Штурмував позиції ЗСУ під Бахмутом. Полонений "вагнерівець" піде під суд

Ще одного російського окупанта будуть судити за участь у війні проти України. Полонений воював у складі ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що найманець потрапив у полон наприкінці грудня минулого року. Окупант був одним з тих, хто штурмував позиції ЗСУ під Бахмутом.

Бойовиком виявився 23-річний громадянин однієї з країн Центральної Азії, який відбував покарання в Тюменській виправній колонії РФ за зґвалтування. У жовтні 2022 року його завербували "вагнерівці". За участь у війні йому пообіцяли "ануляцію" судимості та 200 тисяч рублів.

Уже через місяць колишній в'язень з іншими засудженими прибув до Ростова, де отримав форму, зброю та боєприпаси. Найманців відправили на полігон на тимчасово окуповану територію Луганської області. Через відсутність інструкторів з бойової підготовки "навчальний курс" так і не відбувся.

На початку грудня в'язня перекинули на східний фронт, де незадовго той і потрапив у полон. Справу щодо окупанта завершили. Йому загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, в Україні також будуть судити російського гранатометника, який розстріляв евакуаційну колону в Ірпені Київської області.

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