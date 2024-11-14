Штучний інтелект у маркетингу: підсумки дискусії на SMB Knowledge Transfer

В Києві відбувся захід SMB Knowledge Transfer від Асоціації «IT Ukraine» , присвячений сучасним тенденціям у маркетингу та медіааналітиці, зокрема впливу штучного інтелекту на ці сфери. Програма заходу включала дві панельні дискусії у форматі батлів та презентацію кейс-стаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу заходу.

У першій панельній дискусії "Основні складові маркетингу, які принесуть ліди замість лайків у соцмережах" експерти обговорювали ефективні маркетингові стратегії, спрямовані на підвищення конверсії та прибутковості бізнесу. Модератором виступив Андрій Миронюк, засновник Myroniuk Consulting, а спікерами були Олександр Лапко, CEO RozetkaPay, та Мар'ян Хомин, начальник Департаменту маркетингу UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Друга панельна дискусія, "Майбутнє медіааналітики: як AI трансформує обробку даних", була присвячена ролі штучного інтелекту в аналізі даних соціальних медіа та його вплив на маркетингові стратегії. Її спікерами стали Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech, та Катерина Ляшенко, Head of Marketing Research в Havas Media Ukraine. Модерувала розмову Катерина Гордієнко, VP of Customer Success в YouScan.

В ході "батлу" учасники розглянули ключові переваги та ризики використання AI для аналізу даних соціальних медіа, а також обговорили, чому варто інвестувати в AI у маркетингу. Особливу увагу приділили тому, як AI на основі даних медіамоніторингу може виявляти тенденції та передбачати зміни в поведінці споживачів для отримання конкурентних переваг.

"Штучний інтелект відкриває перед маркетологами нові горизонти для глибшого розуміння аудиторії та швидшого реагування на зміни ринку. Впровадження AI у медіааналітику дозволяє не лише оптимізувати процеси, але й створювати більш персоналізовані та ефективні стратегії взаємодії з клієнтами", - зазначив Артем Скрипник.

У підсумку дискусії учасники погодились, що впровадження АІ може стати "гейм-ченджером" для бізнесу, однак воно пов’язане зі значними інвестиціями в розвиток та підтримку, а тому вимагає зваженого підходу до планування та поступового впровадження.

"Штучний інтелект — це гра в довгу", — підкреслив СЕО FAVBET Tech.

Захід завершився презентацією кейс-стаді від Марії Миронюк, стратегині та креативної директорки Myroniuk Consulting, яка розповіла про п'ять критичних помилок у комунікації, за які бізнес переплачує гроші, та поділилася практичними порадами щодо їх уникнення.

Наступний випуск SMB Knowledge Transfer пройде 20 листопада у розширеному форматі. Темами події будуть "Еволюція продажів: сучасні виклики для СЕО" та "Захоплення нових ринків: стратегії та підходи".